Auto stand auf der A2 in Vollbrand

Auf der A2, der Südautobahn, ist am Samstag bei Pinggau im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld ein Auto in Brand geraten. Der Pkw stand innerhalb kürzester Zeit in Vollbrand. Der 37-jährige Lenker blieb unverletzt.

Am frühen Samstagnachmittag war der 37-jähriger Autolenker aus Wien mit seinem Pkw auf der A2 in Richtung Wien unterwegs. Bei Straßenkilometer 91,4 bemerkte der Lenker plötzlich starken Leistungsverlust an seinem Fahrzeug.

Noch auf Parkplatz gelenkt

Er konnte den Pkw noch auf den gesperrten Parkplatz Tanzegg lenken und das Fahrzeug verlassen. Unmittelbar nach dem Abstellen drang starker Rauch aus dem Motorraum und kurze Zeit danach stand der Pkw in Vollbrand.

Ursache wird ermittelt

Der Brand konnte von der Feuerwehr gelöscht werden. Verletzt wurde niemand. Die genaue Brandursache ist noch Gegenstand von Ermittlungen.