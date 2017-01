Krainer-Begräbnis: Vorbereitungen abgeschlossen

Montagnachmittag wird Alt-Landeshauptmann Josef Krainer, der Freitag vor einer Woche verstorben ist, in Graz beigesetzt. Freunde, Wegbegleiter und Prominente werden ihm die letzte Ehre erweisen. Die Vorbereitungen waren umfangreich.

Montagnachmittag finden in der Pfarrkirche Graz-St. Veit die Begräbnisfeierlichkeiten für den im 87. Lebensjahr verstorbenen Josef Krainer statt. Familie, Freunde und Wegbegleiter werden teilnehmen, darunter mehrere aktive und ehemalige Landeshauptleute. Auch Gäste aus dem Ausland werden erwartet, so soll Arnold Schwarzenegger zum Begräbnis kommen - mehr dazu in Krainer-Begräbnis: Schwarzenegger soll kommen.

Heimatpfarre

Gegen 14:30 Uhr werden die Begräbnis-Feierlichkeiten beginnen. Die Pfarrkirche St. Veit ist die Heimatpfarre der Familie Krainer. Der frühere steirische Diözesanbischof Egon Kapellari, der mit Krainer eng befreundet war, wird das Requiem zelebrieren. Dass er die Totenmesse leitet - und auch wer dabei eine Rede hält, hat Josef Krainer noch zu Lebzeiten testamentarisch verfügt - mehr dazu in Bischof Kapellari leitet Begräbnis für Josef Krainer.

Drei Redner

Die erste Trauerrede wird ein weiterer enger Freund von Josef Krainer halten, der Verfassungsrechtler und emeritierte Grazer Universitätsprofessor Wolfgang Mantl. Danach werden der Vorarlberger Alt-Landeshauptmann Martin Purtscher und als dritter Redner der steirische Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer sprechen.

ORF Chor aus Kobenz „Es ist uns auch gelungen, dass der Kobenzer Chor bei der Heiligen Messe singen wird. Und wir werden nachher im kleinsten Familienkreis, weil wir ja eine riesige Verwandtschaft sind, die Feierlichkeiten des Totenmahls machen“, so Franz Krainer.

Brief an die Kinder

Josef Krainers Sohn Franz Krainer schilderte: „Unser Vater hat uns fünf Kindern einen Brief hinterlassen, den er schon im Jahr 2013 geschrieben hat und wo er festgelegt hat, wie er sich den Ablauf des Begräbnisses vorstellt. Er hat darin verfügt, dass er das unbedingt in der Kirche in St. Veith haben möchte, wo wir auch aufgewachsen sind. Er hat auch darum gebeten, dass Philipp Harnoncourt, ein Freund aus Jugendtagen, die Predigt hält.“

Letzte Ruhe neben Rosemarie Krainer

Der Trauergottesdienst wird auch auf eine Videowand vor der Kirche übertragen. Gegen 16: 45 Uhr wird sich der Trauerzug zum St. Veiter Friedhof bewegen. Josef Krainer wird neben seiner Frau Rosemarie zur letzten Ruhe gebettet.

Eigenes Verkehrskonzept

Ein eigenes Verkehrskonzept soll verhindern, dass rund um die kleine Pfarrkirche im Norden von Graz alles zum Stillstand kommt. Nur eine kleine Straße führt an der Pfarrkirche vorbei. Dort wird ein Einbahnsystem eingerichtet. Dazu kommen Halteverbote und Abschleppzonen im Bereich der Kirche. Mehrere Großparkplätze in der nahen Umgebung sollen sicherstellen, dass Trauergäste auch mit Autos anreisen können. Ein Shuttle-Dienst von diesen Parkplätzen zur Kirche wurde eingerichtet.

Einträge im Kondolenzbuch

Seit Samstag lag eine Kondolenzbuch im Weißen Saal der Grazer Burg auf. Unter den Steirerinnen und Steirern, die sich am Wochenende eingetragen haben, sind auch die Nachfolger Krainers als Landeshauptmann - mehr dazu in Krainer-Tod: Kondolenzbuch liegt auf.

Trauersitzung und Totenmesse

Am Dienstag sind weitere, offizielle Trauerfeierlichkeiten angesetzt. Der steirische Landtag ehrt Krainer, der 16 Jahre lang die Geschicke des Landes gelenkt hat, mit einer Trauersitzung um 15:00 Uhr im Grazer Landhaus. Danach folgt eine Totenmesse im Grazer Dom, die vom steirischen Diözesanbischof Wilhelm Krautwaschl geleitet wird. Auch Kardinal Christoph Schönborn wird zu diesem Requien im Grazer Dom erwartet.