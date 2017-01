Trainingsauftakt für Sturm Graz

Am Montagvormittag ist für den Tabellendritten Sturm Graz der Startschuss für das Training zur Frühjahrssaison gefallen: Nach drei Urlaubswochen trafen die Fußball-Profis im ASKÖ-Stadion in Graz-Eggenberg wieder aufeinander.

Auch heuer beginnt das neue Jahr für die Spieler wieder mit dem traditionellen Stich ins Ohr: Der sogenannte Laktattest entlarvt, wer von den Jungs über Weihnachten die meisten Vanillekipferl hatte - und das waren einige, gibt Lukas Spendlhofer schmunzelnd zu. Kollege Marko Stankovic erläutert: „Die Sache mit den Vanillekipferln wird schon in der Kabine festgestellt, wenn der Kondi-Trainer mit der Waage auf uns wartet.“

Ab sofort wird ohnehin alles abtrainiert: Am Dienstag startet Sturm wieder offiziell mit dem Training; schon am Mittwoch steht der erste Test an: Um 17.00 Uhr wartet in Messendorf Kapfenberg und spätestens dann erwartet Trainer Franco Foda von seiner Mannschaft wieder vollen Einsatz - „dass wir an die Leistungen vom Herbst anknüpfen, wieder gute Spiele abliefern und vor allem wieder zuhause gewinnen“.

„Wir wollen den Weg erfolgreich weitergehen“

Am 10. Februar beginnt dann die Meisterschaft: „Wir wollen den Weg erfolgreich weitergehen. Es war ein toller Herbst mit sehr guten Ergebnissen und sehr guter Körpersprache“, betont neben Foda auch Sportdirektor Günter Kreissl.

Der 42-Jährige hat im Gegensatz zu seinen Profis bereits eine intensive Woche hinter sich: Nach dem Abgang von Zentrumsspieler Uros Matic zum FC Kopenhagen sondierte er den Markt: „Ich habe auf der Mittelfeldposition an die 30 Personalien bearbeitet und mich mit Trainer Franco Foda und Imre Szabics ausgetauscht, aber noch nichts finalisiert“, sagt Kreissl.

„Erwarte spannenden Vierkampf an der Spitze“

Sturm-Präsident Christian Jauk freut sich bereits auf das Frühjahr: „Ich erwarte an der Spitze einen spannenden Vierkampf“, so Jauk mit Blick auf die Tabelle, in der die Grazer drei Punkte hinter Spitzenreiter Altach und nur einen hinter Titelverteidiger Salzburg liegen. Der Vorsprung auf die viertplatzierte Austria beträgt zwei Zähler, dahinter klafft dann ein großes Loch zu Vizemeister Rapid, dem bereits zwölf Punkte auf Sturm fehlen.

