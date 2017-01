Landesschulrat will verstärkt Talente fördern

Schätzungen zufolge haben 20 Prozent der steirischen Schüler besondere Fähigkeiten - doch viele Talente bleiben unbemerkt. Deshalb setzt der Landesschulrat im heurigen Jahr speziell auf die Förderung von Talenten und Begabungen.

Nicht nur Schüler mit Schwächen, sondern auch jene mit Stärken zu fördern, ist das Credo, nach dem Landesschulratspräsidentin Elisabeth Meixner (ÖVP) den heurigen Schwerpunkt festgelegt hat. Begabte Jugendliche in AHS, BHS und Pflichtschulen sollen dadurch noch besser und intensiver unterstützt werden: „Es geht darum, Potentiale und Begabungen aller Schüler im Unterricht zu heben, aber auch Eltern und Lehrer zu beraten, wie man mit Begabungen umgeht“, so Meixner.

Mehr Vorbereitungszeit für Olympiaden

Die Schüler würden heuer aber auch mehr Vorbereitungszeit für die Olympiaden in Mathematik, Physik und Chemie bekommen. Sportliche und musische Talente würden durch die Verleihung des Schulsportsiegels und die Teilnahme am Landes- und Bundesjugendsingen gefördert werden.

Im täglichen Unterricht sollen Begabte in kleinen Extragruppen - sogenannten Lerninseln - gezielt unterstützt werden: „Beim Schreiben kann man zum Beispiel die Aufgaben so stellen, dass jene, die besonders gut lesen oder einen besonders guten Ausdruck haben, an die Spitze gebracht werden“, erklärt Meixner. Direktoren und Lehrer werden für diese Herausforderungen von Experten des Zentrums für Begabungsförderung in Salzburg und der Uni Graz unterstützt.

