2016 Zahl an Alpintoten zurückgegangen

Wie aus der aktuellen Statistik des Kuratoriums für alpine Sicherheit hervorgeht, ist die Zahl der Alpintoten auf Gesamt-Österreich bezogen im Vorjahr zurückgegangen. Auch in der Steiermark verzeichnete man weniger Tote.

Bei über 600 Unfällen auf steirischen Bergen sind so im Vorjahr 31 Menschen getötet worden. Das sind um zwei Tote weniger als noch im Jahr 2015. Und das sind widerum deutlich weniger Todesfälle als im langjährigen Durchschnitt, der in den vergangenen zehn Jahren bei 38 Toten pro Jahr liegt.

APA/ Arno Balzarini Österreich-Statistik: Zwischen 1. Januar und 31. Dezember 2016 verunglückten auf Österreichs Bergen 267 Menschen tödlich. Das sind 21 Alpintote weniger als im Vorjahr und deutlich weniger als im Durchschnitt, der in den vergangenen zehn Jahren bei 297 Toten pro Jahr liegt. Auch die Zahl der Verletzten ging von 7.851 Verletzten 2015 auf 7.213 Verletzte im Jahr 2016 zurück.

Notrufe von Unverletzten gestiegen

Auch die Zahl der Verletzten ging 2016 wieder zurück: Wurden 2015 insgesamt 623 Verletzte gezählt, waren es 2016 576; ein Minus von acht Prozent. Dagegen hat der Anteil der Unverletzten in den vergangenen zehn Jahren signifikant zugenommen und macht 2016 mit 31 Prozent fast ein Drittel aller 853 insgesamt getätigten Notrufe aus.

Alpine Notrufe werden nämlich nicht nur bei Unfällen mit Toten und Verletzten abgesetzt, sondern auch von unverletzten Personen, die sich in einer misslichen Lage befinden. Dazu gehören Personen, die mit den Begebenheiten einer Tour und den Verhältnissen überfordert sind oder sich selbst überschätzt hatten und in der Folge in eine alpine Notlage gerieten.

Der Tod am Berg ist männlich

Die meisten Unfälle mit Todesfolge gibt es übrigens nicht im Winter, sondern in den Monaten Juli und August, weil im Sommer viel mehr Menschen im alpinen Gelände unterwegs sind. Außerdem verunglücken laut Karl Gabl, Präsident des Österreichischen Kuratoriums für Alpine Sicherheit, überdurchschnittlich viele Männer in den Bergen: So starben 2016 österreichweit insgesamt 33 Frauen und 234 Männer am Berg.

