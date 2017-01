Landtag: Trauersitzung für Josef Krainer

Einen Tag nach der Beisetzung von Josef Krainer in dessen Heimatpfarre Graz-St. Veit ist der Altlandeshauptmann am Dienstag bei einer Trauersitzung im Landtag geehrt worden. Die Gedenkfeierlichkeiten endeten im Grazer Dom.

Welche wichtige Rolle Josef Krainer in der Steiermark, in Österreich und über die Grenzen hinaus eingenommen hatte, zeigte sich nach Krainers Begräbnis am Montag - mehr dazu in Josef Krainer in Graz zu Grabe getragen (9.1.2017) - auch am Dienstag an der Vielzahl an wichtigen Persönlichkeiten des politischen Lebens, die der offiziellen Gedenkfeier im steirischen Landtag beiwohnten.

Darunter befanden sich neben Altbundespräsident Heinz Fischer und Altbundeskanzler Wolfang Schüssel etwa auch Landeshauptmann Erwin Pröll oder der ehemalige Landeshauptmann Südtirols, Luis Durnwalder.

„Erster Landesrechnungshof trägt seine Handschrift“

„Durch seinen großen Gestaltungswillen und seinen Mut zu Reformen wurde in der Zeit Krainers vieles erreicht, was für uns heute nicht mehr wegzudenken wäre - auch österreichweit“, würdigte Landtagspräsidentin Bettina Vollath Krainers Schaffen: „So trägt unter anderem die Schaffung des ersten Landesrechungshofes in Österreich seine Handschrift. Kulturinstitutionen wie der steirsiche herbst zeugen von seiner großen Hingabe zu Kunst und Kultur - aber auch von seiner großen Heimatverbundenheit.“

ORF

Landeshauptmann-Stellvertreter Michael Schickhofer hob die proeuropäische Haltung des Altlandeshauptmanns hervor, während Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer seine Persönlichkeit würdigte: „Josef Krainer verkörperte durch seine Persönlichkeit die besten Seiten und die faszinierende Vielfalt unseres Bundeslandes, der Steiermark. Er vereinte in sich diese Vielfalt - weltgewandt und heimatverbunden, bewahrend und innovativ, durchsetzungsstark und herzlich.“

Krautwaschl leitete Requiem in Grazer Dom an

Anschließend leitete Diözesanbischof Wilhelm Krautwaschl ein Requiem im Grazer Dom, an dem auch der Salzburger Erzbischof Franz Lackner sowie die emeritierten Bischöfe Johann Weber, Alois Kothgasser und Maximilian Aichern teilnahmen.