ÖVP-Klausur in Pöllauberg

ÖVP-Regierungsteam und -Parlamentsklub trefen sich derzeit in Pöllauberg zu einer Klausur. Dabei werden die strategische Ausrichtung sowie die Arbeitsschwerpunkte für 2017 und der Relaunch des Regierungsprogramms besprochen.

Die Regierungsmitglieder trudelten Dienstagabend im Seminarhotel Retter ein und trafen sich zunächst zum gemeinsamen Abendessen. Schwerpunt der Klausur ist die strategische Positionierung der Partei und die Abgrenzungsstrategien zu politischen Mitbewerbern - das werde diskutieret und präziert, so Vizekanzler und ÖVP-Obmann Reinhold Mitterlehner.

Schwerpunkte im Mittelpunkt

Am Mittwoch werde es um die drei bereits im Bundesparteivorstand beschlossenen Schwerpunkte Wirtschaft und Arbeit, Sicherheit sowie Nachhaltigkeit gehen. Thema dabei werde auch das Integrationsgesetz sein: Auf die Frage, wie man die SPÖ etwa vom von der ÖVP geforderten Verschleierungsverbot überzeugen will, meinte Mitterlehner, er wolle die Verhandlungen nicht vorwegnehmen; er sieht aber etwa durch die Pläne in Deutschland für elektronische Fußfesseln für „Gefährder“ die ÖVP-Positionen gestärkt.

Auch Parlamentsklub in Klausur

Auch der Parlamentsklub geht in Klausur. Er tagt bis Donnerstag zum Thema Meinungsmache in Medien. Dabei stehen außerdem Reden von Klubchef Reinhold Lopatka und abschließend Mitterlehner auf dem Programm.

