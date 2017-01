Flughafen Graz: Passagierzahlen erneut gestiegen

Zum dritten Mal in Folge sind die Passagierzahlen am Grazer Flughafen gestiegen - das zeigt die am Mittwoch präsentierte Bilanz für das Jahr 2016. Linienflüge ab Graz werden demnach immer beliebter.

Mit 981.884 Passagieren verpasste der Grazer Flughafen die Million heuer nur knapp; angesichts eines schwierigen Marktumfelds sei man aber mit diesem Ergebnis, das zum dritten Mal in Folge ein Plus bedeutet, sehr zufrieden.

Neue Fluglinien zahlen sich aus

Hauptverantwortlich für dieses Passagierplus von 1,9 Prozent war der Anstieg bei den Linienfluggästen. Hier habe sich gezeigt, dass sich der Versuch, neue Fluglinien und mehr Flugverbindungen nach Graz zu bekommen, auszahlt, wie der Vorstandsvorsitzende der Holding Graz und Flughafen-Eigentümervertreter, Wolfgang Malik, unterstrich.

Ein deutliches Minus von mehr als 30 Prozent gab es dafür bei den Charterfluggästen. Dieses Minus sei vor allem auf die unsichere politische Situation in besonders gefragten Urlaubsländern wie Ägypten, Tunesien oder der Türkei zurückzuführen.

Passagierplus keine Selbstverständlichkeit

Auch für das heurige Jahr zeigt sich Flughafen-Direktor Gerhard Widmann vorsichtig optimistisch: So gibt es etwa ab Mitte Mai eine neue tägliche Verbindung von Graz nach Amsterdam - mehr dazu in Flughafen Graz: Amsterdam als neue Destination (15.12.2016).

Dass ein Passagierplus in Zeiten wie diesen aber keine Selbstverständlichkeit ist, zeigt sich etwa an der ebenfalls am Mittwoch vorgelegten Bilanz des Flughafens Salzburg. Der Salzburger Flughafen, auf dem etwa doppelt so viele Passagiere abgefertigt werden wie in Graz, musste 2016 ein Passagierminus von nicht ganz fünf Prozent hinnehmen - mehr dazu in Flughafen Salzburg: 2016 fast fünf Prozent Passagier-Minus (sazburg.ORF.at).

Link: