Fünf Verletzte nach Pkw-Kollisionen

Bei Autounfällen in Graz und in Hainfeld bei Fürstenfeld sind insgesamt fünf Menschen verletzt worden. Eine 60-Jährige dürfte das „Halt“-Schild übersehen haben, eine 18-Jährige beim Abbiegen ein anderes Auto.

Die 18-jährige Autolenkerin aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld war am Donnerstag gegen 6:40 Uhr mit ihrem Pkw von Großwilfersdorf kommend in Fahrtrichtung Ilz unterwegs und wollte auf die A2, die Südautobahn, in Fahrtrichtung Wien abbiegen.

18-Jährige und Ehepaar verletzt

Dabei dürfte sie einen entgegenkommenden Pkw, gelenkt von einem 70-Jährigen aus dem Bezirk Oberwart, übersehen haben und kollidierte mit diesem. Die beide Fahrzeuglenker sowie die 69-jährige Gattin des 70-Jährigen wurden unbestimmten Grades verletzt. Die Verletzten wurden nach der Erstversorgung in die Krankenhäuser nach Oberwart und Fürstenfeld eingeliefert.

Zwei Verletzte nach Zusammenstoß in Graz

Mittwochabend wollte eine 60-jährige Grazerin mit ihrem Auto die Kreuzung Neufeldweg und Harmsdorfgasse in Graz überqueren. Dabei dürfte sie das Vorrangzeichen „Halt“ übersehen haben, fuhr in die Kreuzung ein und kollidierte mit einem 27-jährigen Pkw-Lenker aus Graz. Bei dem Zusammenstoß wurden beide Fahrzeuglenker verletzt.

Nach der Erstversorgung wurden die 60-Jährige mit einer Fraktur des Brustbeins und der 27-Jährige mit leichten Verletzungen ins LKH Graz eingeliefert. Er konnte nach ambulanter Behandlung in häusliche Pflege entlassen werden.