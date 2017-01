Erste Vogelgrippefälle in der Steiermark

Nach Vorarlberg, Salzburg und OÖ nun auch die Steiermark: Am Freitag wurden die ersten Vogelgrippe-Verdachtsfälle bestätigt. Die fünf Schwäne waren bei Kalsdorf bei Graz tot in der Mur treibend gefunden wurden.

Nach einer Information der Österreichischen Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit wurde bei den Tieren Vogelgrippe (Aviäre Influenza Typ A H5/N8) amtlich festgestellt. Laut Gesundheitslandesrat Christopher Drexler (ÖVP) kommen die Fälle nicht überraschend, da erst zuletzt in Marburg infizierte Schwäne gefunden worden waren.

Drexler: Sicherheitsmaßnahmen einhalten

Am Dienstag war die Stallpflicht für jegliches gehaltenes Geflügel in Kraft getreten - mehr dazu in Vogelgrippe: Stallpflicht für Hühner -, Drexler ersucht nun alle Geflügelhalter, die Sicherheitsmaßnahmen auch wirklich umzusetzen und einzuhalten. Dazu zählt die Unterbringung in geschlossenen Ställen, um eine Übertragung von Tier zu Tier zu verhindern, und wenn auch vom aktuellen Virustyp keine Gefährdung für Menschen ausgeht, sollen Personen, die verendetes Geflügel finden, sofort die zuständige Bezirkshauptmannschaft verständigen und das tote Tier keinesfalls berühren.