Aufholbedarf bei Deutschkursen für Flüchtlinge

Laut der Menschenrechtsorganisation SOS Mitmensch gibt es bei Deutschkursen für Flüchtlinge bundesweit gravierende Unterschiede. Bei der Kursanzahl liegt die Steiermark im guten Mittelfeld, inhaltlich gebe es aber noch Aufholbedarf.

Möglichst vielen Asylsuchenden einen Deutschkurs und damit die Integration zu ermöglichen - das sollte laut SOS Mitmensch das Ziel sein. Wer, wann und in welchem Ausmaß einen Deutschkurs bekommt, ist von Bundesland zu Bundesland jedoch sehr unterschiedlich geregelt: „Es ist eigentlich ein Lotteriespiel, in welchem Bundesland man ist - ob man dann die Sprache lernen kann oder für Monate oder Jahre zum Nichtstun verdammt ist“, empört sich Alexander Pollak von SOS Mitmensch.

Steiermark im Ländervergleich an vierter Stelle

Am besten sei das Angebot derzeit in Tirol, wo mit den Deutschkursen 86 Prozent der Asylwerber erreicht werden. In der Steiermark waren es zuletzt immerhin knapp zwei Drittel - Tendenz steigend. Damit liegt die Steiermark im Bundesländerranking an vierter Stelle.

ORF

Für Kritik seitens SOS Mitmensch sorgt allerdings die Tatsache, dass das Programm für Deutschkurse erst im September - also recht spät - gestartet habe. Außerdem wird bemängelt, dass die steirischen Kurse sehr unterschiedliche Niveaus hätten und nicht über ein grundlegendes Verstehen und Schreiben der deutschen Sprache hinausgehen würden.

SOS Mitmensch fordert einheitliche Standards

SOS Mitmensch fordert daher einheitliche Standards - und zwar bundesweit: „Wenn man sagt, dass Deutschlernen ein wichtiger Schlüssel für Integration ist, dann muss man auch ein flächendeckend gutes Deutschangebot zur Verfügung stellen - und dann muss die Regierung auch daran arbeiten, dass das auf einem gewissen Mindeststandard passiert“, so Pollak.

Zugleich werden auch die Länder aufgefordert, ihr Angebot zu verbessern - vor allem das Burgenland, wo nur jeder vierte Asylwerber einen Deutschkurs besucht. Den nächsten Bundesländervergleich kündigt SOS Mitmensch bereits in einigen Monaten an.

Link: