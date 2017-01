Science Park Graz wächst weiter

Seit 15 Jahren gibt es den Science Park Graz, und in dieser Zeit haben sich dort 120 Start Ups angesiedelt, 1.000 Arbeitsplätze entstanden. Für die nächsten Jahre haben die Betreiber des Parks große Ziele.

Der Solar-Rucksack-Pionier Sunnybag oder der Audiokompentenhersteller USound sind nur zwei Unternehmen, die sich als Start Ups im Science Park ansiedelten - während Sunnybags mittlerweile einen eigenen Standort hat, nutzt USound nach wie vor die Möglichkeiten des Parks.

F&E-Quote in reale Arbeitsplätze übersetzen

Insgesamt reiften in den letzten 15 Jahren 120 Unternehmen im Science Park heran und trugen so einiges zum Erfolg des Wirtschaftsstandorts Steiermark bei, freut sich Science-Park-Geschäftsführer Martin Mössler: „Unsere Aufgabe ist es, die steirische Forschungs- und Entwicklungsquote in reale Arbeitsplätze zu übersetzen und sichtbar zu machen, und das ist uns in den vergangenen 15 Jahren sehr erfolgreich gelungen. So wurden rund 1.000 Arbeitsplätze geschaffen.“

„Brutkasten für brilliante Ideen“

Am neuen Standort in der Grazer Stremayergasse werden vom Science-Park-Team aktuell 18 Firmen unterstützt, sagt Martin Mössler: „Etwa zwei Jahre lang tun wir alles, um unseren Firmen jene Dynamik und jenes Wachstum zu verschaffen, jene konzeptiven Tools zu geben, welche es braucht, um erfolgreich sein zu können. Und dann gilt es selbstverständlich, an jenem bestimmten Punkt die Entscheidung zu treffen, dass man auch alleine fliegen lernen muss. Wir sind in der Tat eine Art Brutkasten, Entwicklungshelfer für brilliante, kraftvolle Ideen.“

Gerade für Jungunternehmer, deren Finanzkraft noch nicht so groß ist, geht es darum, möglichst schnell Ideen und Prototypen in fertige Produkte umzuwandeln - und hier sei der Science Park dank der Unterstützung der Grazer Universitäten, der Wirtschaftsressorts von Land und Stadt ein guter Partner, sagt Mössler.

Ziel: Stärkstes Start-up-Zentrum Mitteleuropas

Dazu kommt seit Ende des Vorjahres auch die europäische Weltraumagentur ESA als Partner: Nach einer intensiven Bewerbungsphase entschied sich die ESA, den Science Park in sein Gründungsprogramm aufzunehmen. Nicht zuletzt dank dieser neuen Partnerschaft setzt man sich im Science Park Graz ehrgeizige Ziele: So möchte Martin Mössler den Science Park Graz zum stärksten Start-Up-Zentrum in Mitteleuropa machen.

