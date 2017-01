Dreister Dieb rasch ausgeforscht

Einen dreisten Dieb konnte die Polizei in Schladming rasch ausforschen: Ein Urlauber hatte seine Geldbörse verloren - als er sie wenig später in einem Mistkübel wiederfand, war das Geld darin weg. Der Dieb wurde von Kameras überführt.

Als der 44-jährige Burgenländer bemerkte, dass ihm seine Geldtasche fehlt, hielt er an allen Orten Nachschau, die er zuvor aufgesucht hatte - so kam er auch zu jener Hoteltoilette, in deren Mistkübel er die Geldbörse schließlich fand; allerdings fehlten rund 400 Euro.

Überwachungsbilder führten auf die richtige Spur

Nach einer Anzeige bei der Polizei konnten die Beamten mithilfe von Überwachungsbildern einen Verdächtigen ausmachen. Ein Angestellter des Hotels erkannte den Mann auf den Fotos und identifizierte ihn als einen 32-jährigen Oststeirer, der bereits abgereist war.

Der Tatverdächtige wurde ausgeforscht und einvernommen - dabei gab er zu, das Geld genommen zu haben; er wurde auf freiem Fuß angezeigt. Das Bargeld wurde sichergestellt.