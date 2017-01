Betrunkener brach in Supermarkt ein

Sein starkes Verlangen nach Alkohol war für einen Betrunkennen in Graz in der Nacht auf Sonntag offenbar Motiv, in einen Supermarkt einzubrechen.

Der 41-Jährige aus dem Bezirk Graz-Umgebung hatte dabei Hilfe eines 17-Jährigen, den er erst kurz davor kennengelernt hatte. Während der Jugendliche Schmiere stand, zwängte der 41-Jährige ein gekipptes Fenster auf und machte sich dann laut Polizei im Markt auf die Suche nach alkoholischen Getränken.

Auf frischer Tat ertappt

Die beiden Verdächtigen hatten bei ihrem Einbruch aber Alarm ausgelöst, und noch ehe sie flüchten konnten, traf die Polizei ein. Die beiden wurden auf freiem Fuß angezeigt.