USound-Kopfhörer schon bald in Serie

Das Grazer Start-Up-Unternehmen USound will mit digitalen Mini-Lautsprechern und Kopfhörern für Handys den internationalen Markt aufmischen. Schon bald will man mit der neu patentierten Technik in Massenproduktion gehen.

USound bastelt seit mehreren Jahren am kleinsten Lautsprecher der Welt - nun ist dieser marktreif, die Produktion steht kurz bevor.

„Nur wenig weiterentwickelt“

Der Anstoß zur Geschäftsidee war eigentlich ein recht banaler, erklären die USound-Gründer Ferruccio Bottoni, Andrea Rusconi-Clerici und Jörg Schönbacher: „Seit dem Patent von Werner von Siemens aus dem Jahr 1877 haben sich die weitverbreiteten elektrodynamischen Lautsprecher technologisch nur wenig weiterentwickelt.“ Trotz technologischen Fortschritts ist die Qualität der Lautsprecher in Smartphones daher immer noch mäßig.

Energiearm und platzsparend

Konkret arbeiten die drei Halbleiter-Spezialisten daher an einem Lautsprecher auf Basis des so genannten „Micro Electro Mechanical Systems“. Vereinfacht ausgedrückt sind das Miniaturbauteile, die als digitales System zusammenwirken. Damit brauchen die Grazer Lautsprecher um bis zu 50 Prozent weniger Platz und 80 Prozent weniger Energie, außerdem sind sie günstiger in der Herstellung und haben einen besseren Klang.

In einem ersten Schritt sollen die Miniaturlautsprecher in Kopfhörern zum Einsatz kommen, danach in Smartphones und anderen Bereichen, so der Wunsch des Gründerteams. USound ist bereits im Gespräch mit großen Handykonzernen, dem Vernehmen nach auch mit einem chinesischen Hersteller, erste Kundenaufträge seien bereits eingelangt.

Serienproduktion soll im Frühjahr anlaufen

Die Serienproduktion soll im Frühjahr anlaufen. Das Grazer Unternehmen fertigt die Lautsprecher aber nicht selbst, sondern lässt sie in Schweden und Althofen in Kärnten produzieren. „Wir sind auch im Gespräch mit großen Halbleiterherstellern im EU-Raum“, so USound-Chef Bottoni. In den kommenden Monaten will USound den Personalstand von derzeit 30 Ingenieuren auf 50 Mitarbeiter aufstocken.

