31 Festnahmen in Grazer Suchtgiftszene

Im Kampf gegen die offene Suchtgiftszene in Graz haben die Behörden innerhalb weniger Wochen 31 Straßendealer ausgeforscht und festgenommen. Die Ermittlungen starteten im Dezember des Vorjahres.

Koordiniert wurden die Ermittlungen vom Büro zur Bekämpfung der Suchtmittelkriminalität im Bundeskriminalamt. Es handelte sich um eine bundesländerübergreifende Schwerpunktaktion zur Bekämpfung der offenen Suchtgiftszene in Graz, in Zusammenarbeit mit dem Landeskriminalamt Steiermark und dem Stadtpolizeikommando Graz.

Öffentliche Plätze und Parkanlagen im Visier

Im Jänner kamen dann unter der Leitung des Bundeskriminalamtes weitere Ermittler aus Wien nach Graz, um die steirischen Beamten zu verstärken und die festgestellten Hotspots gemeinsam zu entschärfen.

Neu an dieser Aktion ist laut Behörden vor allem der Einsatz der Wiener Beamten in Graz: Die Bündelung der Kräfte sei aus kriminaltaktischen Gründen erforderlich gewesen. Beamte, die bisher in der Steiermark nicht in Erscheiung traten, waren in Graz im Einsatz, hieß es am Montag; der Fokus der Aktion lag auf öffentlichen Plätzen und Parkanlagen.

15 Straßendealer in zwei Tagen festgenommen

Im Zuge der Aktion nahmen die Ermittler bislang 31 Personen fest, davon 27 nach dem Suchtmittelgesetz und vier wegen unrechtmäßigem Aufenthalt im Bundesgebiet; 14 stammen laut Polizei aus Nigeria, zwölf aus Afghanistan, drei Verdächtige kamen aus Algerien, ein Verdächtiger aus Pakistan, ein weiterer Festgenommener ist österreichischer Staatsbürger. Alleine in den vergangenen beiden Tagen wurden in Graz 15 Straßendealer auf frischer Tat erwischt und festgenommen.

Weiters stellten die Ermittler Suchtgift für den Straßenverkauf sicher und beschlagnahmten rund 2.500 Euro an Drogengeld. Laut Innenministerium sollen auch in den kommenden Monaten Problemgebiete analysiert und Schwerpunktaktionen gesetzt werden.