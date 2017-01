Doppelt so viele Grippe-Kranke wie im Vorjahr

Die Grippewelle zwingt derzeit tausende Steirer ins Bett: Momentan sind doppelt so viele Menschen krank wie im Vorjahr. Der Großteil sind grippale Infekte mit Fieber, unangenehmem Husten, Kopfweh, Hals- und Gliederschmerzen.

Vergangene Woche waren exakt 6.163 Steirer bei der steirischen Gebietskrankenkasse (GKK) wegen Grippe krank gemeldet - im Vorjahr waren es 3.000. Die Zahl der Fälle von „echter“ Grippe ist vergleichsweise gering: 276 Menschen mussten vergangene Woche wegen Influenza zu Hause bleiben.

APA/Barbara Gindl

Auch Magen-Darm-Grippe grassiert

5.887 Menschen mussten wegen grippaler Infekte oder der Magen-Darm-Grippe das Bett hüten. Dementsprechend viel zu tun hätten die steirischen Hausärzte, sagte der Sprecher der niedergelassenen Ärzte in der Steiermark, Jörg Garzarolli: „Ich kann das nur bestätigen, aus der Praxis heraus. Die Welle hat heuer ungewöhnlich früh, nämlich schon vor Weihnachten angefangen und ist voll am Laufen. Sie hat zwischendurch eine Absenkung gezeigt, aber die Infekte haben wieder deutlich zugenommen. Das ist sicher früher als in den letzten Jahren.“

Der Gipfel der Grippewelle wurde in den vergangenen Jahren erst im Februar oder März erreicht - ob der Höhepunkt heuer schon erreicht ist, traut sich Garzarolli nicht abzuschätzen: „Wir hoffen, dass es der Höhepunkt ist. Ich glaube, die nächsten 14 Tage wird sich vielleicht die Tendenz zeigen. Es könnte stagnieren, wenn wir Pech haben, könnte die Zahl auch noch steigen. Wir hoffen natürlich alle auf eine Abnahme der Zahlen.“

Auch jetzt noch Zeit für eine Grippeimpfung

Wer kann, sollte Menschenansammlungen meiden und Kranken nicht die Hand geben. Wer schon krank ist, sollte in die Armbeuge husten und niesen. Bewegung an der frischen Luft und Vitamine stärken das Immunsystem. Ärzte raten gegen die „echte“ Grippe auch jetzt noch zur Impfung, die Zusammensetzung sei heuer optimal, sagte Gazarolli.