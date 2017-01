Neuer Flug Graz-Birmingham ab Ende Februar

Der Flughafen Graz konnte eine neue Verbindung an Land ziehen. Ab Ende Februar fliegt die Regionalfluglinie bmi zwei Mal wöchentlich von Graz in die britische Stadt Birmingham.

Jeweils am Montag und am Freitag hebt ein Embraer 145 Jet von der steirischen Landeshauptstadt nach Birmingham ab. Die Flugzeiten sind laut Flughafen Graz speziell auf die Bedürfnisse von Geschäftskunden zugeschnitten.

Jet hat Platz für 49 Passagiere

Am Montag hebt die Maschine um 07.30 Uhr von Birmingham aus nach Graz ab, Ankunft ist um 10.40 Uhr in Graz. Der Rückflug ist dann um 11.10. Am Freitag sieht der Flugplan wie folgt aus: Abflug in Birmingham um 11.25 Uhr, Abflug in Graz um 15.05 Uhr. Die Maschine verfügt über 49. Sitzplätze. Für die Regionalfluglinie bmi ist Graz das erste Ziel in Österreich, sagt Jochen Schnadt von bmi regional: „Die große Affinität beider Städte und Regionen im Wirtschafts- und Industriebereich wird neue Impulse setzen und zugleich interessante Potentiale auf beiden Seiten erschließen.“.

bmi regional

Ab März vier Flüge wöchentlich

In den vergangenen Monaten wurde diskutiert, verhandelt und schließlich beschlossen. In Zusammenarbeit von Wirtschaft, bmi regional, Tourismus und Flughafen Graz wurde der 27. Februar 2017 als Starttermin für die neue Linienverbindung zwischen Graz und Birmingham fixiert. „Die direkte Flugverbindung nach Birmingham stärkt den Flughafen Graz als regionalen Hub und eröffnet für exportorientierte Unternehmen und den Tourismus neue Märkte“, sagte Wirtschaftslandesrat Christian Buchmann (ÖVP. Ab März soll die Verbindung Graz-Birmingham auf vier Flüge pro Woche aufgestockt werden.

Birmingham zweitgrößte Stadt Großbritanniens

Birmingham ist mit mehr als 1,1 Millionen Einwohner die zweitgrößte Stadt von Großbritannien und gilt als Inbegriff der Marke „Made in Britain“. Früher war Birmingham vor allem als Zentrum der Metallverarbeitung bekannt, heute ist die Stadt eine moderne Metropole mit vielen Dienstleistungsbetrieben. Eine ganz besonders enge Verbindung zwischen Graz und Birmingham besteht durch die starke Ausrichtung auf die Industriebereiche Automobil, Schiene und Luftfahrt.

In rund 80 Minuten per Bahn in London

Der Grazer Bürgermeister Siegfried Nagl (ÖVP) sagte, der Flughafen Graz bleibe weiter auf Erfolgskurs. „Mit der Anbindung an den englischen Flughafen in Birmingham haben wir nicht nur eine direkte Verbindung in ein weiteres Zentrum der Automobilindustrie, sondern auch eine fast direkte Anbindung an London. Denn mit der S-Bahn fährt man in 80 Minuten vom Zentrum in Birmingham in das Zentrum der britischen Hauptstadt London.“ Ab dem Flughafen Birmingham geht eine Schnellzugverbindung bis zu sechs Mal pro Stunde nach London. Die Fahrzeit beträgt hier weniger als 75 Minuten. Zudem gibt es auch ebenso schnelle Zugverbindungen nach Manchester und Liverpool.

Wolfgang Malik, Vorstandsvorsitzender der Holding Graz, sieht die neue Verbindung als Beispiel der Zielorientiertheit mit der der Flughafen Graz arbeite. Die Anbindung nach Großbritannien sei ein weiterer Meilenstein, so Malik. „Beim Zustandekommen der Linienflüge nach Birmingham zeigt es sich was möglich ist, wenn alle Beteiligten – Airline, Wirtschaft, Tourismus und Flughafen – gut und offen zusammenarbeiten um ein Ziel zu verwirklichen“, sagte der Geschäftsführer des Flughafen Graz, Gerhard Widmann.

Die Fluglinie bmi regional führt pro Woche mehr als 350 Linienflüge zu 32 Zielen in elf europäische Länder durch und verfügt über eine reine Jet-Flotte mit insgesamt 18 Flugzeugen. Die Airline zählt mehr als 400 Mitarbeiter.