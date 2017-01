Mann stach auf Lebensgefährtin ein

Zu einem Beziehungsdrama ist es Montagnachmittag in Graz gekommen. Ersten Informationen der Polizei zur Folge attackierte ein Mann seine Lebensgefährtin mit einem Messer.

Wie die Polizei mitteilte, soll das Paar in einer Wohnung am Schönaugürtel in Graz in Streit geraten sein. Der 36 Jahre alte Mann soll dabei zu einem Messer gegriffen und mehrmals auf die Frau eingestochen haben.

Betretungsverbot missachtet

Laut Polizei dürfte es in den vergangenen Tagen mehrmals zu Auseinandersetzungen zwischen dem Paar gekommen sein. Gegen den Mann wurde vor ein paar Tagen ein Betretungsverbot ausgesprochen, das er am Montagnachmittag missachtete. Die verletzte Lebensgefährtin wurde noch am Tatort vom Notarzt erstversorgt. Näheres ist derzeit noch nicht bekannt.