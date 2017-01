Landtag: Hitziger Auftakt um Murkraftwerk

Hitzig ist der Auftakt der ersten Landtagssitzung im neuen Jahr gewesen: In einer von den Grünen einberufenen Aktuellen Stunde zum Bau des Murkraftwerks in Graz-Puntigam wurde erneut der Baustopp der Staustufe gefordert.

Grüne und KPÖ pochen in dieser Angelegenheit weiterhin darauf, eine Volksbefragung durchzuführen - mehr dazu in Murkraftwerk: Gutachten für Volksbefragung (13.1.2017). Der politisch zuständige Beteiligungs-Referent, Michael Schickhofer von der SPÖ, stellte daraufhin nochmals eindeutig klar: Das Murkraftwerk werde gebaut. Die baulichen Vorarbeiten für die Murstaustufe in Graz Puntigam laufen ja bereits seit mehreren Wochen - und daran werde auch die heutige aktuelle Stunde der Grünen im Landtag nichts ändern.

Vier Jahre und über 50 Gutachten

Der Grüne Klubobmann Lambert Schönleitner fordert neuerlich eine Prüfung des Projektes durch den Rechnungshof sowie eine Volksabstimmung. Sabine Jungwirth von den Grünen verweist dazu auf ein Gutachten, in dem das Murkraftwerk Graz mit 60 anderen Kraftwerken in Österreich verglichen worden sei: Das Murkraftwerk würde aus Sicht der Wirtschaftlichkeit den letzten Platz belegen: „Ich appelliere hier noch einmal an Sie: denken Sie nach, wo es klüger ist zu investieren!“

Für SPÖ-Landeshauptmann-Stellvertreter Schickhofer hat das von den Grünen präsentierte Gutachten nichts mit der Realität zu tun - das Projekt sei vier Jahre lang geprüft und auch bewilligt worden. Es habe 50 Gutachten gegeben: „Wir bauen das Murkraftwerk in Graz, weil es in der Bauzeit bis 2019 1.800 Arbeitsplätze schafft, weil es grünen Strom zur Verfügung stellt - und weil es ein Naherholungsgebiet für die Grazer schafft.“

Diskussion um Zahl der gefällten Bäume

Das wiederum bringt KPÖ-Klubobfrau Claudia Klimt Weithaler zur Kritik: „Jemand, der sich hier herstellt und sagt, durch den Bau dieser Murstufe entsteht dort ein Naherholungsgebiet, der kann noch keine einzige Stunde dort gewesen sein, wo das jetzt stattfinden soll. Bis zum Augarten hinauf werden an die 16.000 Bäume gefällt.“ Diese Zahl wiederum dementierte SPÖ-Umweltlandesrat Anton Lang heftig: „Es ist sehr spannend, wie sich die Zahl der Bäume verdoppelt, die gefällt werden; von 8.000 auf 16.000 - wenn jetzt noch wer rausgeht, sind es dann vielleicht 32.000.“

Die ÖVP-Landtagsabgeordente Alexandra Pichler-Jesenko stehe hinter dem Projekt, auch wenn es Pro und Contra gebe: „Wenn Bäume gefällt werden, dauert es, bis die nachwachsen - aber dann darf ich nie ein Projekt angehen.“ Laut FPÖ-Klubobmann Mario Kunasek sei das Projekt wichtig und gut: „Für meine Fraktion: Jawohl, wir stehen hinter diesem Projekt“.

Wiedereinstiege möglich

Die Energie Steiermark als Projektbetreiber wartet indes noch auf Partner - mehr dazu in Murkraftwerk: Energie Wien zögert (2.11.21016). Wie der Landesenergieversorger gegenüber Radio Steiermark am Dienstag bestätigte, prüfe die Wien Energie nach wie vor den Einstieg in das Projekt - und der Verbund, der schon einmal ausgestiegen war, habe in einem Schreiben großes Interesse an einem Wiedereinstieg bekundet.

