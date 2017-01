Schützenhöfer dankt Pröll für Partnerschaft

Am Dienstag hat Niederösterreichs Landeshauptmann Erwin Pröll (ÖVP) angekündigt, dass er im März abtreten wird. Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer (ÖVP) dankte für die gute Partnerschaft.

Er habe eine „sehr persönliche Entscheidung“ getroffen, so Pröll am Dienstag: Er sei seit 37 Jahren in der Landesregierung, 36 davon „in einer der beiden höchsten Funktionen“, und im 25. Jahr als Landeshauptmann. Er stehe „im 71. Lebensjahr“ und somit „im sechsten Jahr über dem Pensionsalter. Bei der Landtagswahl 2018 wäre ich im 72. Lebensjahr.“

Nachfolge noch unklar

Ein knappes Jahr vor der Landtagswahl im März 2018 will er nun alle Ämter zurücklegen - mehr dazu in Pröll legt Ämter nieder (news.ORF.at): „Verantwortungsvolles Handeln verlangt auch die Verantwortung, zeitgerecht zu übergeben“, so Pröll. Zur Nachfolgefrage wollte er am Dienstag noch keine Stellung beziehen. Als Favoritin für seine Nachfolge gilt Finanzlandesrätin Johanna Mikl-Leitner (ÖVP).

„Unglaubliche Lebensleistung“

Der steirische Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer hatte sich am Dienstag in einer ersten Reaktion für die gute Partnerschaft bedankt: „Die Lebensleistung von Erwin Pröll ist unglaublich und kann nicht hoch genug eingeschätzt werden.“

APA/Erwin Scheriau

Erst am Montag überreichte Schützenhöfer Pröll in Graz das Große Goldene Ehrenzeichen mit dem Stern. Im Rahmen der Ordensverleihung erhielten die insgesamt drei im Zuge der Feierlichkeiten ausgezeichneten Landeshauptmänner Erwin Pröll, Josef Pühringer und Michael Häupl auch Schladminger Janker und Hüte als Präsent. Das Wortspiel, ob jemand bald den Hut nehme, war naheliegend. Die Presse werde rechtzeitig informiert, sagte Pröll - mehr dazu in Bei Ehrung: Pröll lässt Zukunft offen (16.1.2017).

Keine Überraschung für Schützenhöfer

Bereits einen Tag später war es dann soweit: „Natürlich waren die Dinge, die sich da in den letzten Tagen - zu Unrecht, wie ich meine - abgespielt haben - ein Störmanöver, das ihn ärgern wird. Aber mir war seit einiger Zeit klar, dass Erwin Pröll bei der Wahl 2018 nicht antritt und dass seine Entscheidung darüber irgendwann im Jänner dieses Jahres bekanntgegeben wird - und das war eben heute“, erklärte der steirische Landeshauptmann unter Bezugnahme auf Prölls Privatstiftung - mehr dazu in Landesrechnungshof prüfte Pröll-Stiftung (noenews.ORF.at).

„Ein ganz Großer verlässt die politische Bühne“

Am Dienstag strich Schützenhöfer nochmals die Verdienste seines Freundes und niederösterreichischen Amtskollegen hervor: „Ich bedanke mich als Nachbar für die sehr gute Partnerschaft zwischen unseren Ländern. Diesen Dank konnten wir auch mit der Überreichung des Großen Goldenen Ehrenzeichens mit Stern zum Ausdruck bringen“, so Schützenhöfer.

Mit Pröll verlasse ein ganz Großer die politische Bühne, betonte auch Bauernbund-Präsident Jakob Auer. Pröll habe Meilensteine wie etwa die Dorferneuerung gesetzt und Niederösterreich zu einer Vorzeigeregion gemacht.