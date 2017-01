226.237 Besucher: Rekord für Tierwelt Herberstein

Mit einem Rekord von 226.237 Besuchern im Jahr 2016 hat die Tierwelt Herberstein endgültig an vergangene Glanztage angeschlossen. Vor zehn Jahren war der Park von der Landestiergarten GmbH übernommen worden.

Damals hatten die jährlichen Besucherzahlen noch bei durchschnittlich 134.000 zahlenden Gästen gelegen. Und auch im Vergleich zu 2015 konnte die Tierwelt Herberstein 2016 eine positive Bilanz ziehen, wurden doch die Besucherzahlen um 15 Prozent gesteigert, und auch der bisherige Rekord von knapp 208.500 Besuchern im Jahr 2014 gebrochen.

Am Dienstag erklärte die Geschäftsführerin Doris Wolkner-Steinberger, dass im Bezug auf die im Vorjahr verzeichneten 226.237 Besucher nicht nur das gute Ausflugswetter, sondern auch ein zehnprozentiger Anstieg bei den Jahreskarten-Besitzern ausschlaggebend gewesen sei. Derzeit sind rund 3.000 Jahreskarten für den Park, der erst seit der Übernahme durch das Land ganzjährig geöffnet ist, ausgestellt. 71 Prozent der Gäste kommen aus der Steiermark.

2017 als „Afrika-Jahr“

Zurzeit bereitet sich die Tierwelt Herberstein auf das geplante „Afrika-Jahr“ 2017 vor und erweitert im Zuge dessen das bestehende Löwengehege. Im Frühjahr wird dann ein einjähriger Löwe einziehen, um dem 16 Jahre alten Simba Gesellschaft zu leisten. Im Vorjahr musste dessen Mitbewohner, der mähnenlose Löwe Brutus, eingeschläfert werden - mehr dazu in Tierwelt Herberstein trauert um Löwen Brutus (26.7.2016).

Nachdem bekannt geworden war, dass die damalige Leiterin Andrea Herberstein Landesförderungen missbräuchlich verwendet hatte, hatte der Tierpark im oststeirischen Feistritztal Mitte der 2000er Jahre mit starken Besucherrückgängen zu kämpfen. 2011 war Herberstein nach einem drei Jahre dauernden Verfahren schuldig gesprochen worden.

Zwei Millionen Euro investiert

Die Causa Herberstein gilt heute als eine der Fallstricke, die Waltraud Klasnic (ÖVP) das Amt des Landeshauptmanns gekostet haben. Damit hat der Fall eine politische, gerichtliche und mediale Dimension wie nur wenige andere steirische Themen im vergangenen Jahrzehnt.

2006 war sogar von einem Ende des Zoos die Rede gewesen. Am 1. Oktober 2006 ging er jedoch in den Besitz der damals neu gegründeten Landestiergarten GmbH über - mehr dazu in Landes-Tierpark Herberstein feiert Jubiläum (16.3.2016). Seitdem wurden rund zwei Millionen Euro investiert - und die Besucherzahlen stiegen beständig an.

