Mehr Unterstützung für Weggewiesene gefordert

Rund 880 Mal hat die Polizei 2016 in der Steiermark ein Betretungsverbot ausgesprochen. Die meisten Weggewiesenen würden sich an das Verbot halten. Mögliche Verbesserungen sehen Experten bei deren Unterstützung.

APA/Hans Klaus Techt

Oft seien es Beziehungsprobleme, die zu Gewalt und in Folge zu einem Betretungsverbot führen - die gewalttätige Person wird dann aus der gemeinsamen Wohnung gewiesen und darf diese für 14 Tage nicht mehr betreten. Die Opfer können sich Hilfe bei Einrichtungen wie dem Gewaltschutzzentrum suchen.

„Kein absoluter Schutz“

Dort sieht man das Betretungsverbot als wichtig und sinnvoll an - absoluten Schutz könne es aber keinen geben, so Marion Egger vom Gewaltschutzzentrum. In Extremfällen könne laut der Expertin aber auch die Staatsanwaltschaft einschreiten: „Wenn ein Haftgrund vorliegt, hat die Staatsanwaltschaft ja auch die Möglichkeit, U-Haft zu verhängen - zum Beispiel, wenn es um Tatbegehungs- oder Wiederholungsgefahr geht.“

Hilfe, um Extremsituationen zu verhindern

Damit Extremsituationen verhindert werden können, muss es laut Eduard Hamedl auch Hilfe für weggewiesene Männer geben - deshalb gründete er den rund um die Uhr besetzten telefonischen Männernotruf Steiermark. Dort melden sich auch oft Weggewiesene.

Männernotruf Steiermark: 0800 246 247

Um ihnen zu helfen, sollte vor allem direkt nach der Wegweisung schnell gehandelt werden, so Hamedl: „Ich glaube erst einmal mit einer guten Information: Wo kann ich mich hinwenden, wenn ich von der Polizei weggewiesen werde? Und dann auch ein eventuell längeres Gespräch mit dieser Person führen, um auch seine Situation zu verstehen - und natürlich auch eine Möglichkeit bieten, wo man die ersten Nächte verbringen kann.“

1.500 Anrufe pro Jahr

Beim Männernotruf verzeichnet man laut Hamedl im Jahr 1.500 Anrufe. Jeder Fünfte kommt von einer Frau - oft sind Beziehungsproblemen und auch Gewalt der Grund. Hilfe gibt es auch bei der Männerberatung, wo ein professionelles Team dabei hilft, ohne Gewalt auszukommen.

