Kinderärztlicher Notdienst neu aufgestellt

Eltern kennen das Problem: Kinder erkranken oft von einer Minute auf die andere und das meist an Wochenenden oder Feiertagen. Im Raum Graz wurde nun der kinderärztliche mobile Notdienst (KiMoNo) neu aufgestellt.

Den „KiMoNo“ gibt es im Raum Graz und Graz-Umgebung schon seit Jahren: Ein Team von Ärzten erkannte das Problem, dass Kinder oft außerhalb der Ordninationszeiten krank werden und bot in den vergangenen Jahren Hausbesuche an Wochenenden und Feiertagen an. Vergangenen Juni musste dieses Service aber eingestellt werden, da die betreibenden Ärzte in Pension gingen, heißt es.

„KiMoNo“ Der Telefon- und Visitendienst ist in der Zeit von 8.00 bis 20.00 Uhr unter der Telefonnummer 0660/510 38 00 erreichbar

Neu: Telefonische Beratung

Seither wurde an einer Lösung gearbeitet, die nun präsentiert wurde: Ab dem kommenden Wochenende wird wieder ein Team aus zwölf Kinderärzten zur Verfügung stehen. Die Hausbesuche werden an Wochenenden und Feiertagen zwischen 8.00 und 20.00 Uhr zur Notfall-Erstversorgung kranker Kinder angeboten. Neu ist auch eine telefonische Beratung: Somit erhalten Eltern bereits beim Anrufen eine professionelle fachärztliche Auskunft.

Entlastet Ambulanz der Kinderklinik

Der „KiMoNo“ ist eine freiwillige Privatinitiative der Fachgruppe Kinder- und Jugendheilkunde Steiermark und wird vom Gesundheitsfonds Steiermark und der Steiermärkischen Gebietskrankenkasse unterstützt. Die Ambulanz der Kinderklinik soll damit entlastet werden - immerhin zeige die Erfahrung, dass nur ein kleiner Prozentsatz akut erkrankter Kidner auch tatsächlich eine stationäre Behandlung brauche.