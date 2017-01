Bioenergie-Atlas in Graz präsentiert

Der Bioenergie-Atlas ist am Donnerstag bei der aktuell laufenden Konferenz des Österreichischen Biomasseverbandes in Graz präsentiert worden. Der Atlas zeigt, wie, wo und in welchen Ausmaß Bioenergie verwendet wird.

Und hierbei zeigen sich große Unterschiede - etwa darin, was den Anteil erneuerbarer Energie am Gesamtenergieverbrauch betrifft. Hier schwankt der Anteil von Bundesland zu Bundesland zwischen 52 Prozent in Kärnten und knapp elf Prozent in Wien. Die Steiermark liegt hier knapp unter dem Bundesschnitt.

dpa/Tobias Hase Die Steiermark verwendet den größten Anteil an Bioenergie in der Raumwärmeerzeugung, liegt in puncto Bioenergie sonst aber eher unter dem Schnitt.

Ökostrom-Anteil bei 32 Prozent

Bundesweit am größten ist der Anteil erneuerbarer Energie bei der Stromerzeugung. 100 Prozent Ökostrom gibt es aber nur in Tirol und dem Burgenland - bedingt durch die dort eingesetzten Windräder beziehungsweise Wasserkraftwerke. In der Steiermark liegt der Anteil von Ökostrom bei nur 32 Prozent, weil große Teile des Stroms importiert werden.

Punkten kann die Steiermark dafür bei der Wärmeerzeugung. Hier wird erneuerbare Energie zu mehr als 52 Prozent genutzt - noch höher ist der Anteil nur mehr in Kärnten.

Wenig erneuerbare Energie in puncto Verkehr

Nur spärlich vertreten ist erneuerbare Energie vorerst noch im Bereich Verkehr, weshalb die Treibhausemissionen auch nur sehr langsam zurückgehen. Mehr als zwei Drittel der Emissionen werden allein von Ober- und Niederösterreich sowie der Steiermark produziert. Dazu trägt vor allem die Industrie bei.

Link: