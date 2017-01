Lang will Zustand steirischer Straßen verbessern

Der steirische SPÖ-Verkehrslandesrat Anton Lang hat sich in den kommenden Jahren zum Ziel gesetzt, den Zustand der steirischen Straßen zu verbessern. Dies würde auch positive wirtschaftliche Folgen nach sich ziehen.

Denn sichere und gut ausgebaute Straßen tragen laut dem steirischen Verkehrslandesrat auch zu einem guten Wirtschafts- und Beschäftigungsstandort bei. Um die Qualität der Straßen zu erhalten - beziehungsweise zu steigern -, nehme das Land daher auch 2017 wieder viel Geld in die Hand, wie Lang unterstreicht: „Wir haben etwas über 50 Millionen für Sanierungen und rund 30 Millionen für Neubauten und Instandsetzungen.“

2016 sei ein Jahr mit zahlreichen Hangrutschungen und Vermuhrungen gewesen: Jetzt müsste man „Millionen Euro in die Hand nehmen, um das wieder instandzusetzen. Das fehlt uns natürlich im normalen Budget“, gibt Lang zu bedenken.

64 Bauvorhaben in Planung

Insgesamt sind in den einzelnen Regionen 64 Bauvorhaben geplant. Ausgeschrieben sind die meisten aber noch nicht: „Von den neuen Projekten her ist natürlich die Ennstalbundesstraße B320 ein großes Thema. In weiterer Folge wird es viele Projekte in der Steiermark geben, bei denen wir gemeinsam mit den Regionen die Infrastruktur verbessern“, betont Lang. Im Fokus der Sanierungsoffensive stehen außerdem Straßenabschnitte, an denen es gehäuft zu Unfällen kommt.

