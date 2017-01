Graz-Wahl: Wählerverhalten kaum vorhersagbar

Für die Grazer Gemeinderatswahl ist nur eines vorhersagbar - dass kaum etwas vorhersagbar ist: Bei den letzten nationalen Wahlen war Graz mehrheitlich grün, bei Gemeinderatswahl teils KPÖ-tiefrot, teils schwarz, teils blau.

Vor 14 Jahren trug Graz den Titel „Europäische Kulturhauptstadt“, und ebenso lange ist Siegfried Nagl (ÖVP) Bürgermeister - und die Chancen dürften nicht schlecht stehen, dass er es weiter bleibt: Obwohl Nagl bereits alle möglichen Koalitions- und Zusammenarbeitsvarianten - Grüne, FPÖ, KPÖ, SPÖ - ausprobiert hat. Einzig die Sozialdemokraten blieben der ÖVP während der vergangenen Jahre stets treu; die anderen Parteien brachen entweder von selbst die Kooperation - wechselnd genannt Zusammenarbeit, Koalition oder Stabilitätspakt - ab oder wurden verabschiedet.

Proporz macht Regieren schwierig

Der in Graz noch existierende Proporz macht das Regieren schwierig: Das Land Steiermark beschloss 2011, den Landtag von 56 auf 48 Mandatare bzw. die Landesregierung zu verkleinern und schaffte den automatischen Sprung in die Regierung bei entsprechendem Wahlergebnis ab; Graz reduzierte lediglich den Gemeinderat von 56 auf 48 und die Zahl der Stadtsenatssitze von 9 auf 7, behielt aber den Proporz bei.

Inhomogene Parteinlandschaft durch KPÖ-Block

Das macht das Finden von Mehrheiten - egal ob für Regierungsprogramme oder Budgets - extrem schwierig, da Graz eine inhomogene Parteienlandschaft aufweist: Die KPÖ bildet wie nirgendwo sonst einen starken Wähler-Block, die FPÖ mit Spitzenkandidat Mario Eustacchio war hier bisher nicht annähernd so aufstrebend wie in anderen Städten und Ländern. Außer Innsbruck ist Graz die einzige Landeshauptstadt, die auch noch einen Piraten-Gemeinderat aufweist, und Philip Pacanda schlug sich in der - vorzeitig - abgelaufenen Legislaturperiode nicht einmal schlecht. Wie hoch das NEOS-Potenzial ist, lässt sich nicht einschätzen.

In den vergangenen 14 Jahren war es jedenfalls so, dass die Kommunisten einen starken Stimmenanteil zwischen 11 und 21 Prozent hatten, der den anderen Parteien als Manövriermasse fehlte. Dieses Potenzial verhinderte bisher auch ein deutliches Erstarken der Grazer Freiheitlichen. KPÖ und Grünen funktionieren seit 2003 wie kommunizierende Gefäße - ein Erstarken der einen geht immer deutlich zulasten des anderen - zulasten der SPÖ sowieso, die seit 1993 bei jedem Urnengang zwischen fünf und sechs Prozentpunkte abgelegt hatte.

Grüne Bäume, die nie in den Himmel wuchsen

Die Grünen kämpfen mit dem Phänomen, dass - im Gegensatz zu anderen Bundesländern und Städten - hier ihre Bäume nie in den Himmel wuchsen: Bei EU- oder Präsidentschaftswahlen erzielen sie zwar Werte an die 25 Prozent (im Jahr 2014) und waren stärkste Kraft oder gar an die 67 Prozent bei der Bundespräsidentenwahl im Dezember 2016, aber dies ließ sich nicht auf den Gemeinderat übertragen.

Kommunalpolitisch kamen sie zu ihren besten Zeiten unter Lisa Rücker 2008 auf nur rund 14,6 Prozent, die 2012 schon wieder auf 12,1 Prozent geschrumpft waren. Zum Vergleich: Im Land erreichten die Grünen 2015 bei den Landtagswahlen - als bisherige Höchstmarke - nur rund 6,7 Prozent. Spitzenkandidatin Tina Wirnsberger, eine Quereinsteigerin, zeigt deutliches Profil und macht mobil gegen Schwarz-Blau, ihr Abschneiden ist aber unwägbar.

Gewinne nur auf Kosten der KPÖ möglich

Deutlich dazu gewinnen kann man in Graz offenbar nur, wenn man die KPÖ schwächt - kein Wunder also, dass sich alle auf Angriffe auf Vizebürgermeisterin Elke Kahr, deren Team und deren Leibthema, Wohnen und Soziales, konzentrieren. Wie rezept- und bisweilen respektlos die etablierten Parteien der als die eigentliche Sozialpartei geltenden KPÖ und ihren Exponenten gegenüberstehen, ließ sich daran ablesen, dass man der deutlich zweitstärksten Partei 2012 die Vizebürgermeister-Funktion verweigerte. Der neue SPÖ-Stadtparteichef Michael Ehmann hatte im Frühsommer 2016 aber dann den Anstand, bei der Ablöse der bisherigen Vizebürgermeisterin Martina Schröck (SPÖ) Kahr den Vortritt zu lassen.

Immer wieder politische Experimente

Politische Experimente sah Graz schon öfter: Um der SPÖ - nach deren schweren Niederlage 1973 - den Bürgermeister abspenstig zu machen, machte die ÖVP den Chef der drittstärksten Fraktion - Alexander Götz (FPÖ) - zum Bürgermeister, der bis 1983 regierte. Das nächste Experiment war dann eine Halbzeitlösung zwischen ÖVP und SPÖ: Franz Hasiba regierte von 1983 bis 1985, Alfred Stingl bis 1988 und dann weiter bis 2003.

Kaum Umfragen

Offenbar der schwer einschätzbaren Gemengelage geschuldet gab es 2016 und 2017 kaum Umfragen. Eine einzige wurde bisher im November 2016 in der „Steirerkrone“ veröffentlicht: Die vom steirischen Institut „bmm“ durchgeführte Befragung sah bei einem Sample von 500 Befragten und einer Schwankungsbreite von 4,3 Prozent die ÖVP bei 31 Prozent (16 Mandate), die FPÖ bei 26 Prozent (14), die KPÖ bei 14 Prozent (7), die Grünen bei 12 Prozent (6) und die SPÖ bei 11 Prozent (5).

So viele Wahlberechtigte wie noch nie

Bei der Grazer Gemeinderatswahl am 5. Februar sind 222.856 Männer und Frauen wahlberechtigt - so viele wie noch nie. Die Stadt wird der Urnengang mehr als 570.000 Euro kosten - mehr dazu in Graz-Wahl: 222.856 Wahlberechtigte.

