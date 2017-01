Psalm gibt sich heuer fruchtbar

Das Grazer Osterfestival „Psalm“ findet heuer zum 15. Mal statt und steht unter dem Motto „Fruchtbar“. Es geht um weibliche Positionen von der englischen Königin Elisabeth I. über indische Tänze bis zu den Songs von Rebekka Bakken.

„Psalm“ hat sich zu einem fixen Produkt aus dem Hause styriarte entwickelt und erfährt seit Jahren rund um Ostern steten Publikumszuspruch. Diesmal geht es in Zusammenhang mit dem Thema „Fruchtbar“ um die Macht der Frauen, so Psalm-Leiter Mathis Huber am Freitag.

Rebekka Bakken und Königin Elisabeth I.

Den Beginn macht die Sängerin Rebekka Bakken, die die Position heutiger Frauen darstellt. Sie schrieb für dieses Programm einige neue Songs, die erstmals zu hören sein werden. Um Verweigerung der Fruchtbarkeit geht es bei der englischen Königin Elisabeth I., deren Dasein als „Virgin Queen“ in einem Konzert mit Musik von Anthony Holborne bis John Dowland beleuchtet wird. Als Sängerin konnte die - laut Huber - „Königin dieser Gesänge“, Emma Kirkby, gewonnen werden.

Veranstaltungstipp: „Psalm 2017“ findet heuer von 9. bis 17. April in Graz statt.

Mittelalterliche Marienlieder aus verschiedenen Ländern erklingen unter dem Titel „Magnificat“, dargebracht von Ars Choralis Coeln. Den Frühling als Sinnbild der Fruchtbarkeit feiert man im Konzert „Freuden des Frühlings“, bei dem La Venexiana unter der Leitung von Countertenor Claudio Cavina Musik aus dem Florenz der Renaissance ertönen lässt.

Die Mystik Indiens

Der Karfreitag ist der Mystik Indiens gewidmet: Das Tanz- und Musikensemble Kalasri erzählt in einer Art Tempeltanz die Geschichte der Göttin Durga, die einen männlichen Dämon in Büffelgestalt besiegt. Ausgelassene Heiterkeit steht am Ostersonntag mit dem Vokalensemble „Nobuntu“ aus Simbabwe auf dem Programm.

„La Gloria die Primavera“

Den Abschluss macht „La Gloria di Primavera“ am Ostermontag, ein Oratorium von Alessandro Scarlatti, das Auszugsweise vom Orchester Recreation Barock gespielt werden wird. Dazu gibt es noch ein paar Highlights von Vivaldi zu hören.

