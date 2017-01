Meisterbrief als Ticket für Unternehmererfolge

In Graz sind Freitagabend die steirischen Meisterbriefe in der Sparte Gewerbe und Handwerk überreicht worden. Und die Zahl derer, die mit einem Meister abschließen, steigt, denn laut Wirtschaftskammer ist das für viele Ticket zum Erfolg.

Übergeben wurden die jüngsten steirischen Meisterbriefe Freitagabend im Grazer Stefaniensaal in der Sparte Gewerbe und Handwerk und zwar in feierlichem Rahmen und im Beisein von Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer sowie der Wirtschaftskammerspitze.

Steiermark ist Land der Meister

Die Sparte Gewerbe und Handwerk ist jene Sparte, in der es traditionell die meisten Meisterprüfungen gibt. An der Spitze liegen traditionell die KZF-Techniker, gefolgt von Metalltechnikern und Technikern für den Karosseriebau. Aber auch ingesamt steigt die Zahl der Meisterprüfungen an. Waren es 2006 noch 426 Steirer, die es bis zum Meister gebracht haben, waren es im Vorjahr bereits 671, womit die Steiermark ein Bundesland der Meister ist.

Meister sichern den Wirtschaftsstandort

Der durschnittliche Meister ist laut Wirtschaftskammer-Präsident Josef Herk 29 Jahre alt und hat nach der Lehre mehr als zehn Jahre Berufserfahrung hinter sich. Erfahrungsgemäß machen sich viele Meister selbständig, gründen ein eigenes Unternehmen, stellen auch Mitarbeiter an und kurbeln so die Wirtschaft an.

Dieser Weg der Ausbildung sei daher nicht mehr wegzudenken, sagt Hermann Talowski, Obmann der Sparte Gewerbe und Handwerk: „Denn wir haben keine allzu großen Rohstoffe. Unser Rohstoff ist die fachliche Qualifikation der Mitarbeiter. Und würde man eine Meister-oder Befähigungsprüfung abschaffen, dann ist auch die Ader zur fachlichen Qualifikation durchtrennt und das würde natürlich für den Wirtschaftsstandort Österreich eine Katastrophe sein.“

Mehr Unterstützung gefordert

Die Ausbildung zum Meister ist allerdings teuer. Die Wirtschaftskammer würde sich daher mehr Unterstützung für angehende Meister wünschen, sagt Wirtschaftskammer-Präsident Josef Herk: „Das ist natürlich eine Forderung, die wir immer wieder aufstellen, da schulische-universitäre Ausbildungen ja zumeist kostenlos sind und die berufliche Ausbildung durchaus ein großer finanzieller Aufwand ist. Das heißt, hier sollte man auch darüber nachdenken, eine Anpassung, eine Gleichstellung dieser Ausbildungen zu erreichen.“

