Nach Trump-Angelobung: Skepsis in Graz

Der Immobilienmilliardär Donald Trump ist am Freitag zum 45. Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika angelobt worden. Einige in Graz lebende Amerikaner sind skeptisch, was die nächsten vier Jahre bringen werden.

„Ich glaube, Trump ist ein klares Zeichen dafür, dass jeder Präsident sein kann: Du musst nicht zur Schule gegangen sein und nicht studiert haben. Es reicht offenbar, wenn man genug Geld hat, um ein Land zu regieren“, sagt etwa der Basketballer Cameron Naylor.

Vom neuen amerikanischen Präsidenten ist er genauso wenig überzeugt wie sein Landsmann, Lehrer Ky Sebastian Kessler: „Ich habe meine Zweifel, dass es gut läuft - es ist ein heikles Thema, ob Trump es wirklich vier Jahre lang ohne Skandale schafft.“

Keine Vorschusslorbeeren aus Graz

Kritisch sieht Kessler auch die Auswahl des Umfeldes von Trump: „Die Kabinettauswahl von Donald Trump ist schlecht. Die gehören alle zur Wallstreet. Die Zukunft der normalen Amerikaner wird nicht gut sein“, befürchtet er - und: „Das Problem, das ich sehe, ist, dass die rechtsradikalen Parteien Europas von ihm unterstützt werden - genauso wie von Putin.“

ORF

Vorschusslorbeeren für Trump hat auch die junge Amerikanerin Sophie Mikulk, die in Graz ein Lokal führt, nicht übrig: „Er hat extreme Ansichten und ist ein schwieriger Mensch.“

Wird Donald Trump die Welt verändern?

Stellt sich die Frage, ob Trump die Welt verändern kann. „Die Welt?“, zieht Cameron Naylor fragend die Augenbrauen hoch. „Nein“, sagt er - „Es ist Donald Trump. Ein Fernsehrealitystar - der hat noch nie etwas Politisches gemacht.“

