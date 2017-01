Debatte um Privatuni in Mürzzuschlag

In Österreich gibt es zwölf Privatuniversitäten mit teils sehr hohen Studiengebühren. Oft sollen diese nicht halten, was sie versprechen. Als Beleg wird eine angeblich geplante Medizin-Universität in Mürzzuschlag angeführt.

„Eine Medizin-Universität für Mürzzuschlag“ - so lautete eine der Schlagzeilen, mit der das vermeintlich Sensationelle angekündigt wurde. Eine ukrainische Universität plane mit Unterstützung eines Geschäftsmannes eine Zweigniederlassung mitten in der Steiermark. 60 Studierende sollen jährlich an der Privatuniversität ihr Medizinstudium absolvieren können.

Schaut man genauer hin, zeigt sich: Von einer 13. Privatuniversität in Mürzzuschlag kann keine Rede sein: „Es gibt hier keinen Akkreditierungsantrag, es gibt hier meines Wissens auch keine Pläne. Vermutlich wird das ein Fall der grenzüberschreitenden Studien von einer ukrainischen Universität sein, die in der Steiermark tätig sein möchte“, erklärt Karl Wöber, Vorsitzender der Österreichischen Privatuniversitätenkonferenz (ÖPUK).

Privatunis oder grenzüberschreitende Studien

Das bestätigt auch die Agentur für Qualitätssicherung und Akkreditierung, wo derartige Pläne vorgelegt und geprüft werden müssen. Vielmehr ist die vermeintliche Medizin-Uni in Mürzzuschlag ein weiteres Beispiel sein für eine problematische Entwicklung: Grenzüberschreitende Studien, bei denen Bildungseinrichtungen aus dem Ausland Studien und Lehrgänge in Österreich anbieten.

Wöber plädiere dafür, „dass man hier stark zwischen den Privatuniversitäten, die aus meiner Sicht hochqualitativ arbeiten, und denen der grenzüberschreitenden Studien, wo ich viele Probleme sehe, unterscheidet“.

„Bereicherung, die aufgefangen werden muss“

Auch der österreichische Wissenschaftsrat, der den zuständigen Minister in Sachen Hochschulen berät, sieht einen problematischen Wildwuchs an akademischen Angeboten aus dem Ausland. In Punkto Qualität möchte der Vorsitzende Antonio Loprieno die Privatuniversitäten aber nicht außen vor lassen: „Die Entwicklung hin zu den Privatuniversitäten stellt grundsätzlich eine Bereicherung für unser Hochschulsystem dar. Allerdings ist es eine Bereicherung, die auch im Sinne der Qualitätssicherung etwas aufgefangen werden muss.“

Viele Privatuniversitäten würden deutlich mehr lehren als forschen, weshalb der Titel „Universität“ in die Irre führe. Der Wissenschaftsrat plädiert deshalb dafür, von Privathochschulen zu sprechen.

Mehr Transparenz bei Finanzierung gefordert

Und bei der Finanzierung fordert er mehr Transparenz: „Das ist sehr wichtig, weil es eigentlich um die Finanzierung des gesamten Hochschulsystems geht. Und da wäre es vielleicht interessant, wenn die öffentlichen Gelder in koordinierter Form den Bildungseinrichtungen zugutekämen.“

Diese Koordination von Förderungen des Bundes, der Länder und Gemeinden vermisst der Wissenschaftsrat derzeit - nicht nur, aber auch bei den Privatuniversitäten. Wöber betont, dass man in Sachen Transparenz gesprächsbereit sei. Weniger auf Transparenz setzt die vermeintliche Medizin-Uni in Mürzzuschlag: Die lokale Betreibergesellschaft war zuletzt für eine Stellungnahme nicht erreichbar.