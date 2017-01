20-Jähriger biss Lokalgast in den Hals

In der Nacht auf Samstag ist ein 20-Jähriger in einem Lokal in Bruck an der Mur ausgerastet und hat einen anderen Gast gebissen. Außerdem trat er einer Polizeibeamtin ins Gesicht. Die Frau als auch der Lokalgast wurden verletzt.

Weil ihm dieser keinen weiteren Alkohol ausschenken wollte, war der junge Mann aus Bruck an der Mur zunächst mit einem Kellner in einen Wortwechsel geraten. Anschließend biss der offensichtlich Alkoholisierte einem 26-jährigen Lokalgast im Vorbeigehen in den Hals - ohne erkennbaren Grund.

Obersteirer wurde festgenommen

Als Beamte den Mann in eine Arrestzelle auf der Polizeiinspektion bringen wollten, trat er einer Polizeibeamtin ins Gesicht, wodurch auch diese verletzt wurde. Der Obersteirer wurde festgenommen und der Lokalgast ins LKH Bruck eingeliefert.