Mit Pkw durch Auslagenscheibe geprallt

Bei einem Unfall in Knittelfeld ist ein Pkw-Lenker am Samstag in die Auslagenscheibe eines Geschäfts geprallt. Der Wagen war zuvor frontal mit einem zweiten Fahrzeug zusammengestoßen.

Gegen 8.00 Uhr waren die Pkws aus derzeit noch nicht ungeklärter Ursache auf der L 518 miteinander kollidiert. Dabei riss ein Pkw frontal einen Hydranten und eine Straßenlaterne mit. Zum Stillstand kam er erst in einer Auslagenscheibe eines Geschäftes. Ein Lenker wurde unbestimmten Grades verletzt.

Thomas Zeiler

„Nachdem die Einsatzstelle abgesperrt und die Person durch das Rote Kreuz Knittelfeld versorgt wurde, begannen die zwölf eingesetzten Mann der Feuerwehr Knittelfeld mit dem Aufräumungs- und Bergearbeiten“, schildert Einsatzleiter Hauptfeuerwehrmann Roland Leitold. Nach rund einer Stunde konnte die L 518 wieder für den Verkehr frei gegeben werden.