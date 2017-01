Drei Pkw-Unfälle fordern sieben Verletzte

Einen Auffahrunfall sowie zwei Kollisionen mit Pkws hat es am Samstag in den Bezirken Südoststeiermark, Liezen und Bruck-Mürzzuschlag gegeben. Dabei wurden sieben Menschen großteils leicht verletzt.

Der Auffahrunfall im südoststeirischen Weitersfeld an der Mur forderte Samstagmittag auf der B 69 zwei Verletzte: Eine 30-jährige Südoststeirerin war mit ihrem dreijährigen Sohn und einer 51-jährigen Beifahrerein auf der B 69 von Weitersfeld an der Mur kommend in Richtung Mureck unterwegs gewesen, als ihr Pkw plötzlich zum Stillstand kam.

Eine nachkommende 57-Jährige konnte ihren Wagen nicht mehr rechtzeitig anhalten - und fuhr auf den der 30-Jährigen auf. Während die 30-jährige Lenkerin und ihr Sohn unverletzt blieben, trugen ihre Beifahrerin und die nachkommende Pkw-Lenkerin leichte Verletzungen davon.

Pkw geriet ins Schleudern

Leicht verletzt wurden auch drei Menschen bei einem Unfall am Samstagabend in Klachau im Bezirk Liezen: Zwei Pkws waren auf der B 145 zusammengestoßen, nachdem ein 21-jähriger Deutschlandsberger mit seinem Pkw in einer langgezogenen Linkskurve plötzlich ins Schleudern gekommen war.

Daraufhin kollidierte er mit dem ihm entgegenkommenden Auto einer 52-Jährigen. Im Fahrzeug hatte sich auch ihre 33-jährige Tochter befunden. Sie als auch ihre Mutter und der Lenker wurden leicht verletzt.

1,5-stündige Straßensperre

Kurze Zeit später kollidierten auch auf der Mariazellerbundesstraße in Zöbriach, Bezirk Bruck-Mürzzuschlag, zwei Pkws miteinander: Wie es zu dem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kommen konnte, war zuletzt noch unklar.

Fladl/FF-Thörl

Die beiden Fahrzeuglenker wurden vom Roten Kreuz erstversorgt und anschließend mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus Bruck/Mur eingeliefert. Die B 20 musste während der Aufräumungsarbeiten für rund 1,5 Stunden gesperrt werden.