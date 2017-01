Suchaktion: Vermisster tot aufgefunden

In der Weststeiermark ist am Sonntag ein vermisster 87-Jähriger tot gefunden worden. Der Pensionist war seit Samstagnacht aus einem Seniorenheim in Mooskirchen abgängig gewesen.

Im Zuge einer umfangreichen Suchaktion nach dem Mann durchkämmten rund 100 Einsatzkräfte Wiesen, Wälder und Ortsteile in einem Umkreis, den man für einen 87-Jährigen als zumutbar hielt. Um 14.00 Uhr erklärte die Polizei die bis dahin erfolglose Suchaktion für die freiwilligen Einsatzkräfte für beendet.

Genaue Todesursache noch unbekannt

Gegen 16.00 Uhr wurde der Vermisste schließlich aufgefunden. Doch die Hilfe kam zu spät - der Mann war tot. Über die genaue Todesursache ist noch nichts bekannt. Bereits in der Nacht von Samstag auf Sonntag hatten Einsatzkräfte der Polizei mit Suchhunden den Bereich des Seniorenheims, seines letzten Wohnsitzes sowie ihm vertraute Gebiete großräumig abgesucht.

In den frühen Sonntagsmorgenstunden unterstützte eine weitere Polizeieinheit mit Hunden sowie ein Polizeihubschrauber des Landespolizeikommandos Steiermark den Suchtrupp. Um 9.45 Uhr waren auch die Einsatzkräfte der Feuerwehren sowie mehrere Staffeln der Rettungshundebrigade alarmiert worden.