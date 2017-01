Opernredoute: Alles für die Liebe

Für ein volles Haus wird auch heuer wieder die 19. Grazer Opernredoute am Samstag sorgen. Dabei dreht sich in diesem Jahr alles um die Liebe, die sich unter anderem in den Krönchen der Debütantinnen widerspiegelt.

APA/Erwin Scheriau

Zum ersten Mal führt heuer Schauspieler Michael Ostrowski durch den Abend - mehr dazu in Ostrowski neuer Conférencier der Opernredoute (7.11.2016). Für Opern-Chefdirigent Dirk Kaftan dagegen wird es das letzte Mal sein, dass er das Grazer Philharmonische Orchester während des Abends leitet: Er geht im Sommer nach Bonn - mehr dazu in Fix: Dirk Kaftan verlässt Grazer Oper (3.6.2016).

Neben Außenminister Sebastian Kurz (ÖVP) wird auch die Landespolitik-Spitze und die Grazer Stadtpolitik kopfstark vertreten sein - mehr dazu in Die Opernredoute im Zeichen des Wahlkampfes (18.1.2017).

Rund 100 junge Damen und Herren tanzen auf

Zu Beginn präsentiert Zeremonienmeister Ostrowski das Ensemble von Ballettdirektor Jörg Weinöhl, gefolgt von der Darbietung der Ballettschule der Oper Graz unter der Leitung von Diana Ungureanu. Als großes Finale erwartet die Besucher die Eröffnungspolonaise mit rund 100 jungen Damen und Herren, wobei auch vier Athleten der Special Olympics 2017 gemeinsam mit dem Eröffnungskomitee einziehen werden.

ORF

Das Thema Liebe lässt sich nicht nur in den bereits eine Woche vor dem Ball präsentierten Krönchen der Debütantinnen ersehen, sondern auch in den Sangesdarbietungen des Abends erhören: So gibt Publikumsliebling Dshamilja Kaiser „Music was my first love“ zum Besten, und Ivan Orescanin intoniert „Can’t get my eyes off you“.

Setzen auf musikalisch Altbewährtes

Dabei ist die Musikgestaltung in den verschiedenen Locations innerhalb des Opernhauses weitestgehend unverändert geblieben - und liegt wie schon den vergangenen Jahren unter anderem bei Sigi Feigl und DJ Wolf. Das Grazer Salonorchester wechselt sich im Halbstundentakt mit dem Sigi Feigl Orchester ab, in der Casino Champagner Bar spielen Michel Nikolov & Friends.

Kulinarischer Preisvergleich

Das mehrgängige Festmenü - Gesamtpreis 52 Euro - kann laut Pürcher auch in einzelnen Gängen geordert werden. Ein Sacherwürstl mit Senf, Steirerkren und Gebäck kostet 7,50 Euro, der Prosecco ist mit 6,10 Euro pro Glas ebenso wohlfeil wie 2016. Der Preis für ein kleines Bier ist heuer leicht gestiegen - von 4,10 auf 4,30 Euro.

