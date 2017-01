„Gemeinsam sicher“ geht in die Betriebe

Nach einem vereitelten Terrroranschlag in Wien am Freitag bleibt auch die Polizeipräsenz in der Steiermark erhöht. Zudem findet die Initiative „Gemeinsam sicher“ nun auch in Eingang in die steirischen betriebe.

Rund 1.100 Unternehmen in der Steiermark haben eine Personalvertretung - und diese soll künftig eine wichtige Rolle in der Kriminalprävention übernehmen, indem sie wichtige Informationen zu diesem Thema an die Arbeitnehmerschaft weiterträgt.

Personalvertreter als Multiplikatoren

Dazu werden die steirischen Betriebsräte zunächst von der Polizei geschult. Start ist Mitte Februar in vier Großunternhemen, sagt der steirische ÖGB-Chef Horst Schachner: „Wir starten in der Sappi, wir haben Magna-Steyr, wir haben die Holding Graz, und wir haben die Post AG. Das wichtigste für uns sind die Multiplikatoren Betriebsräte und Personalvertreter, damit diese auch bei ihren Betriebsversammlungen darüber erzählen können, was sie in den Schulungen bei uns gelernt haben.“

Geschult werden aktuelle Themen, etwa gerade jetzt in den Wintermonaten das Thema Einbruch, erklärt Landespolizeidirektor Josef Klamminger, „in Wirklichkeit geht es aber um alle Themen - Cyber-Kriminalität, Schutz von Senioren, Schutz von Jugendlichen, Schutz der Frauen vor Übergriffen und dergleichen - alle polizeilich relevanten Themen sind hier im Fokus.“

Das soziale Netzwerk soll gestärkt werden

Ziel der Zusammenarbeit zwischen ÖGB und Polizei ist es, auf diesem Weg das soziale Netzwerk zu stärken - etwa innerhalb einer Nachbarschaft - so Werner Miedl, der Landeskoordinator der Initiative „Gemeinsam Sicher“: „Man glaubt gar nicht, wie viel man über Nachbarn, über Freunde bewirken kann, und da braucht es in Wirklichkeit die Polizei nur als jene, die den Anstoß gibt, und der Rest erledigt sich dann von selbst. Das Wissen, worauf man schauen soll, wollen wir den Leuten weitergeben.“

Bereits im Gange ist eine erste Aufklärungsoffensive, bei der 21.000 Papiersackerl mit Infobroschüren und LED-Lampen als Symbol für den Einbruchsschutz in den steirischen Unternehmen verteilt werden.

Link: