Von Sessellift auf fahrendes Auto gestürzt

Ein spektakulärer Unfall hat sich am Montag im Skigebiet Stuhleck im Bezirk Bruck-Mürzzuschlag ereignet: Eine Frau ist aus einem Sessellift gefallen und auf ein vorbeifahrendes Auto gestürzt. Sie wurde schwer verletzt.

Ein Pärchen aus Ungarn - beide etwa 30 Jahre alt - war mit abgeschnallten Ski mit dem Vierersessellift der Stuhleck-Bahnen in Richtung Tal unterwegs.

Die beiden hatten die Mittelstation eigentlich schon fast passiert, als sie sich plötzlich dazu entschieden auszusteigen: Sie öffneten den Bügel. Während die Sesselbahn am Ende der Station beschleunigte, fielen sie heraus. Ein Mitarbeiter der Seilbahn hielt die Anlage zwar noch an, konnte den Unfall aber nicht mehr verhindern.

Windschutzscheibe durchschlagen

Der Mann stürzte ins Auffangnetz und bleib unverletzt. Seine Partnerin allerdings fiel sieben Meter in die Tiefe genau auf das darunter vorbeifahrende Auto eines niederösterreichischen Skifahrers und durchschlug dabei dessen Windschutzscheibe, so Gerhard Rieglthalner von der steirischen Alpinpolizei.

Die Frau wurde schwer verletzt und mit dem Notarztwagen ins LKH Hochsteiermark nach Bruck an der Mur gebracht; auch der Pkw-Lenker erlitt leichte Verletzungen. Die Alpinpolizei ermittelt derzeit den genauen Unfallhergang und die Unfallursache.

Zwölfjähriger hing an Sessellift

Dramatische Minuten auf einem Sessellift musste kürzlich auch ein Zwölfjähriger in Obertauern in Salzburg erleben: Der Schüler fiel aus dem Sessel und überstand eine Fahrt über 1,5 Kilometer nur am Fußraster hängend - mehr dazu in Zwölfjähriger hing an Sesselift: Polizei ermittelt (salzburg.ORF.at; 13.1.2017)