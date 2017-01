Tyromotion: Vom Start-up zum Weltmarktführer

Vom Start-up hat sich die Grazer Firma Tyromotion in zehn Jahren zum Weltmarktführer bei roboter- und computerunterstützten Therapiegeräten entwickelt. Bis 2020 soll die Zahl der Mitarbeiter verdoppelt werden.

Alles begann mit einer Diplomarbeit über den Prototyp eines Finger-Hand-Therapiegerätes - das war der Grundstein für die Unternehmensgründung im Jahr 2007, schildert der Geschäftsführer von Tyromotion, Alexander Kollreider. Mit Unterstützung des Science Park Graz spezialisierte sich die Firma seither auf Therapie-Geräte, die Patienten nach einem Schlaganfall unterstützen.

Hilfen von Robotik bis Sensorik

Kollreider erklärt: „Wir haben es geschafft, Geräte zu entwickeln, die den gesamten Heilungsprozess unterstützen. Also für sehr schwer betroffene Patienten Robotik, die die Finger bewegt, bis zur Sensorik für leichter betroffene Patienten, die Bewegung sichtbar machen und das Ganze in einer spielerischen Umgebung dem Patienten so vorgeben, dass er Übungen machen kann.“

Tyromotin

Diese Reha-Geräte sorgten auch weltweit für Aufsehen: Mittlerweile wurden laut Kollreider 1.500 Geräte an 300 Therapiezentren verkauft. Ein Reha-Gerät kostet inklusive Software durchschnittlich 150.000 Euro.

Weiterentwicklung als Erfolgsgeheimnis

Ein Erfolgsgeheimnis ist laut Kollreider die ständige Weiterentwicklung: „Wir haben im Schnitt über die Jahre hinweg jedes Jahr 30 Prozent des Umsatzes in die Entwicklung gesteckt. Und vor allem bei Technologieunternehmen ist eine Technologie so schnell verschwunden, wie sie gekommen ist.“ Fünf Millionen Euro Umsatz habe Tyromotion laut Kollreider im letzten Jahr erzielt; bei der Therapie oberer Extremitäten, also Armen und Händen, sei man bereits technologischer Weltmarktführer.

Nun wolle man sich auch auf die unteren Extremitäten konzentrieren - und dafür muss das Personal aufgestockt werden: „Wir sind jetzt 50 Mitarbeiter, das Ziel ist bis 2020 eine Verdoppelung zusammenzubringen.“ Die deutsche Beteiligungsgesellschaft SHS hat jetzt Millionen in Tyromotion investiert, um die Forschung und Vermarktung voranzutreiben.

Link: