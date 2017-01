Graz-Wahl: Die Pläne der Parteien zur Sicherheit

Die Kriminalitätsstatistik 2016 für Graz wird erst in einigen Wochen feststehen. In Bezug auf die Gemeinderatswahl haben die Parteien aber schon jetzt viele Vorschläge, wie sie die Stadt sicherer machen wollen.

Graz ist nach einer Studie der Karl-Franzens-Universität im Vergleich zu anderen europäischen Städten eine sehr sichere Stadt: In den letzten zehn Jahren ging die Anzahl der jährlichen Anzeigen von 25.000 auf 24.000 zurück - und das, obwohl in der Stadt inzwischen viel mehr Menschen leben. Im ersten Halbjahr 2016 soll es auf Gesamt-Österreich bezogen allerdings um zehn Prozent mehr Anzeigen gegeben haben als 2015, wie aus einer parlamentarischen Anfragebeantwortung hervorgeht.

Interessant wird an der noch erwarteten Kriminalstatistik 2016 unter anderem sein, ob sich der Trend der letzten zehn Jahre fortsetzt, dass Gewalt- und Sexualverbrechen - also jene Delikte, die in den Medien immer wieder auftauchen - erneut zurückgehen oder nicht.

FPÖ fordert noch mehr Personalaufstockungen

Wer Zuwanderung mit erhöhter Kriminalität verbindet, wird jedenfalls überrascht sein: In der Altersgruppe der jungen Männer ist die Kriminalitätsrate unter Zuwanderern zweieinhalb Mal so hoch wie unter einheimischen jungen Männern - allerdings ist diese Altersgruppe bei den Flüchtenden überrepräsentiert. In den übrigen Altersgruppen gibt es keine nennenswerten Unterschiede.

Aufgrund der Erfahrungen der Grazer Polizei dürfte sich jedoch die Drogenkriminalität verstärkt haben. Der für Sicherheit zuständige Stadtrat und FPÖ-Spitzenkandidat Mario Eustacchio fordert eine Aufstockung von Polizei und Ordnungswache in Graz: „Wir haben die Ordnungswache auf 42 Personen aufgestockt, das Heimwegtelefon eingeführt, damit Menschen sich melden können, wenn sie sich auf dem Heimweg unsicher fühlen. Wir kommen nicht umhin, den Bund aufzufordern, endlich die Polizeikräfte in Graz aufzustocken.“

SPÖ und KPÖ: Soziale Sicherheit als Voraussetzung

Einen umfassenden Sicherheitsansatz verfolgen auch SPÖ und KPÖ. Soziale Sicherheit ergebe auch mehr Sicherheit im Alltag, „also, wenn ich einen Arbeitsplatz habe, von dem ich gut leben kann, wenn ich ein Zuhause habe, wenn ich weiß, mein Kind ist in Kinderbetreuungseinrichtungen gut aufgehoben“, so Vizebürgermeisterin Elke Kahr (KPÖ).

SPÖ-Spitzenkandidat Michael Ehmann betont: „Soziale Sicherheit ist der beste Schutz gegen Kriminalität, denn wenn Menschen ein zufriedenes, glückliches Leben führen können, wird die kriminelle Energie enden wollend sein.“ Ergänzend dazu wollen die Kommunisten eine ihrer Meinung nach bewährte Einrichtung aus der Vergangenheit wiederbeleben: „Was die Parks betrifft, ist die Präsenz von Parkwächtern wichtig“, findet Kahr.

ÖVP und Grüne wollen für Prävention sorgen

Neben sozialer Sicherheit und Personalaufstockung bei der Polizei gibt es noch einen dritten Schwerpunkt bei den Sicherheitsvorschlägen der Parteien: die Prävention. Diesen Weg möchten die Grünen und die Volkspartei gehen. Bürgermeister Siegfried Nagl (ÖVP) erklärt: „Wir machen unheimlich viel Präventionsarbeit. Es geschieht wahnsinnig viel. Wir haben schon vom Sicherheitsinformationszentrum bis über Community-Policing, Verstärkung der Polizei und Einsetzen von Ordnungswachen mitgeholfen, dass in Graz möglichst wenig passiert.“ Auch bei der Siedlungsplanung könne man mit der Vermeidung dunkler Ecken und Gänge zu einem verstärkten Sicherheitsgefühl beitragen.

Grünen-Spitzenkandidatin Tina Wirnsberger verweist in puncto Prävention auf Beispiele aus dem Ausland: „Für uns ist Sicherheit eine Frage des Zusammenspiels. Wir wollen neue Lösungen wie das Erfolgsprojekt von ‚Fair Play Teams‘, das bereits in Hamburg und anderen Städten erfolgreich durchgeführt wird. Die setzen sich aus engagierten Bürgern, Sozialarbeitern und der Polizei zusammen - und da möchten wir, dass die die Ordnungswache an städtischen Hotspots ersetzen.“

Leben fühlt sich unsicherer an

In einem Punkt sind sich aber so gut wie alle Spitzenkandidaten einig: Das Leben fühle sich insgesamt unsicherer an. Jeder einzelne Terroranschlag verstärke diesen Eindruck - und da nütze es nur wenig, dass Graz nach wie vor eine Stadt mit vergleichsweise wenig Kriminalität sei.

So viele Wahlberechtigte wie noch nie

Bei der Grazer Gemeinderatswahl am 5. Februar sind 222.856 Männer und Frauen wahlberechtigt - so viele wie noch nie - mehr dazu in 222.856 Grazer wählen einen neuen Gemeinderat.

Links: