Rundum positive Bilanz nach „Nightrace“

Rund 50.000 Fans haben Dienstagabend in Schladming das 20. „Nightrace“ verfolgt. Und nach einem zweiten Platz für Marcel Hirscher können nicht nur Fans und Sportler zufrieden sein, auch Polizei und Veranstalter ziehen positiv Bilanz.

Laut Organisator Hans Grogl waren in Summe rund 50.000 Besucher beim „Nightrace“ in Schladming, und trotz der zehntausenden Fans habe es während der Veranstaltung keine besonderen Vorkommnisse gegeben, heißt es von Rotem Kreuz und Polizei.

3.000 Pkw und 400 Busse

Auch das erhöhte Verkehrsaufkommen bei der An- und Abreise habe man gut im Griff gehabt: Etwa 3.000 Pkws und 400 Busse waren nach Schladming gekommen, bis auf kurze Staus im Bereich Trautenfels und Liezen habe das Verkehrsleitsystem auch heuer wieder problemlos funktioniert. Im Großraum Schladming war der Verkehrsstrom an exponierten Kreuzungen durch die Polizei geregelt worden.

APA/Erwin Scheriau

Rennen für die Wirtschaft

Auch auf der Weltcupmeile im Stadtzentrum von Schladming sei es trotz der Menschenmassen und rekordverdächtiger Umsätze gesittet zugegangen, sagt Grogl: „Es ist alles Hand in Hand gelaufen, wir haben natürlich die Zugänge, die Schleusen, verbessert und es war alles ein reibungsloser Ablauf, auch in der Weltcupmeile. Da wurde durchgefeiert bis in der Früh, also ich glaube, dass dieses Rennen eines der besten für die Wirtschaft war, was jemals in Schladming stattgefunden hat.“

Auch aus sportlicher Sicht ging das „Nightrace“ für das ÖSV-Team gut aus: Zwar gewann wie schon im Vorjahr Henrik Kristoffersen, aber Platz zwei ging wieder an ÖSV-Superstar Marcel Hirscher - mehr dazu in Kristoffersen gewann 20. „Nightrace“.

