Polizist wegen Körperverletzung vor Gericht

Ein Polizist ist am Mittwoch in Graz vor einem Schöffensenat gestanden. Er soll eine tobende Frau bei einer Festnahme verletzt haben, schrieb jedoch in sein Protokoll, er selbst wäre tätlich angegriffen worden.

Der Vorfall hatte sich bereits im November 2015 ereignet. Seit damals wird ermittelt und der Polizist ist außer Dienst. Ihm wird vorgeworfen, die betrunkene und randalierende Frau bei einem laut Verteidiger „Bagatelleinsatz“ so stark am Arm gezogen haben, dass sie hinfiel und sich verletzte. Dann soll er sie noch ein Stück über den Boden gezerrt haben. In seinen Bericht schrieb der Polizist dann allerdings, sie sei auf ihn losgegangen, er habe sie nur abgewehrt - „und das war tatsachenwidrig“, meinte der Ankläger.

„Wollte nur Hausmeister schützen“

Der Polizist fühlte sich nur wegen fahrlässiger Körperverletzung schuldig, denn die leichten Verletzungen der Frau stehen außer Streit. Er schilderte, dass er nur den Hausmeister vor der Randalierenden schützen und deshalb beruhigend eingreifen wollte. Doch die Frau habe ihn beschimpft und mit der flachen Hand ins Gesicht geschlagen.

Als er ihren Arm ergriff und sie wegzog, sei sie dann so unglücklich gestürzt, dass sie sich verletzte. Dann wollte er die weiter tobende Frau nach unten und aus dem Haus bringen, wobei sie erneut zu Boden ging. Und weil sie dort schon lag, durchsuchte er sie auf gefährliche Gegenstände und drehte sie dabei auf den Bauch. Diese Schilderung leuchtete der Richterin nicht ganz ein: „Warum? Das ist ja viel unangenehmer, so mit dem Gesicht nach unten.“

Todesdrohung als „persönliche Interpretation“

Eine angebliche Todesdrohung, die die Frau ausgestoßen haben soll, erwies sich nun als „persönliche Interpretation“, musste der Angeklagte eingestehen. Auch den Schlag ins Gesicht könnte er sich unabsichtlich selbst zugefügt haben, räumte der Beschuldigte ein. Doch beim Nachstellen der Szene vor Gericht - mit der Richterin in der Rolle der Frau - erwies sich auch diese Aussage als zweifelhaft.

„Warum schildern Sie es heute anders als bei Ihrer Einvernahme?“, fragte daher die Richterin. „Die Einvernahme war schwierig“, antwortete der Polizist. „Hat das jetzt ihr Vorgesetzter einfach so hingeschrieben?“, hakte Juschitz nach. „Ich werde es schon gesagt haben“, blieb der Beamte eher vage. Für den Nachmittag waren einige Zeugen geladen. Eine Vertagung wegen eines Ortsaugenscheins stand schon am Vormittag im Raum.