Straner-Prozess: Schickhofer als Zeuge geladen

In Leoben wird am Donnerstag der Prozess gegen Johann Straner, den Ex-Bürgermeister von Fohnsdorf, fortgesetzt. Als Zeuge geladen ist der steirische SPÖ-Chef und Landeshauptmann-Stellvertreter Michael Schickhofer.

In dem Prozess gegen den einstigen Fohnsdorfer Ortschef geht es um Amtsmissbrauch und Untreue: Straner soll unter anderem Projekte ohne Beschluss am Gemeinderat vorbei finanziert haben, auch Ungereimtheiten im Zusammenhang mit der Therme Fohnsdorf tauchten immer wieder auf - mehr dazu in Straner-Prozess mit Zeugenaussagen fortgesetzt (28.11.2016).

Schickhofer: Befragung zu Aqualux-Finanzierung

Thema sind in diesem Punkt Finanzierungszusagen der Landes-SPÖ. Der jetzige Chef der SPÖ Steiermark, Landeshauptmann-Stellvertreter Michael Schickhofer, war zu dem besagten Zeitpunkt Mitarbeiter im Büro des damaligen Landeshauptmannes Franz Voves (SPÖ) und mit den Fragen rund um die Aqualux-Therme in Fohnsdorf betraut - er soll nun zur Finanzierung der Therme befragt werden.

Ein Beamter der Gemeindeaufsicht sagte während des Prozesses aus, dass er im Jahr 2006 die Garantieerklärung der Gemeinde Fohnsdorf in zweistelliger Millionenhöhe für eine Annuitätenanleihe der Thermengesellschaft negativ beurteilte - wenig später sollte dann aber ein positiver Regierungsbeschluss vorzubereiten gewesen sein. Von der Landesregierung gab es fünf Millionen Euro, um die Therme zu finanzieren, 26 Millionen kamen über Kredite, die dann nicht mehr bezahlt werden konnten.

Befragung zu ÖBB-Arbeitsvertrag

Neben der Thermenfinanzierung geht es in dem Prozess auch um ein zweites Großprojekt - das Einkaufszentrum Arena. Hier wollte auch eine Kinokette einziehen, die von der Lustbarkeitssteuer befreit wurde.

Der dritte Punkt dreht sich um einen Arbeitsvertrag zwischen Johann Straner und den ÖBB, wo er beschäftigt war. Für seine Tätigkeit als Bürgermeister war Straner bei den ÖBB zu 50 Prozent freigestellt; damit er das Bürgermeisteramt zu 100 Prozent ausüben konnte, ohne sein Beschäftigungsverhältnis bei der Bahn zu verlieren, zahlte die Gemeinde die Kosten und nahm Straner sozusagen als Leiharbeiter. Straner soll diese entsprechende Vereinbarung selbst unterschrieben haben.