Anti-Terror-Einsätze in Graz und Wien

In Graz und Wien laufen derzeit großangelegte Anti-Terror-Einsätze von Polizei und Verfassungsschutz. Die Polizei bestätigte die Großeinsätze, gab aber aus ermittlungstaktischen Gründen keine Details bekannt.

Nähere Details sind noch nicht bekannt, fest steht allerdings, dass Dutzende Beamte seit den frühen Morgenstunden im ganzen Grazer Stadtgebiet Hausdurchsuchungen durchführen.

„Keine weiteren Informationen“

Auch vonseiten des Innenministeriums wurden dazu zunächst keine Informationen gegeben: „Ich bitte um Verständnis, dass wir bei laufenden Einsätzen keine weiteren Informationen geben können“, sagte Innenministeriumssprecher Karl-Heinz Grundböck.

ORF/Koch

Teil einer bundesweiten Aktion

Der Einsatz richtet sich angeblich gegen radikale Islamisten; ob es auch zu Festnahmen von verdächtigen Personen gekommen ist, will die Polizei derzeit nicht bestätigen. Der Einsatz in Graz ist Teil einer bundesweiten Schwerpunktaktion, an der auch Polizisten aus anderen Bundesländern beteiligt sind - mehr dazu in Anti-Terror-Einsätze: Unterstützung aus OÖ (ooe.ORF.at): Auch in Wien läuft derzeit ein Anti-Terror-Einsatz von Polizei und Verfassungsschutz.