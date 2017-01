Zweitheizungsverbot für Graz aufgehoben

Donnerstagfrüh hat das Land Steiermark das in der Nacht auf Montag eingetretene Zweitheizungsverbot für den Großraum Graz wieder aufgehoben. Die Feinstaubbelastung sei laut der zuständigen Landesstelle wieder gesunken.

Um Schadstoffemissionen möglichst weiter zu verringern, ersucht das Land jedoch weiterhin, auf den Betrieb von händisch beschickten Holz- und Kohleöfen zu verzichten, wenn es eine andere Möglichkeit gibt, die Wohnung zu heizen; auch auf Fahrten mit dem eigenen Auto solle man nach Möglichkeit verzichten.

Verbot in der Nacht auf Monat in Kraft getreten

In der Nacht von Sonntag auf Montag war das Verbot zum Betrieb von händisch beschickten Festbrennstoff-Zweitheizungen in Kraft getreten - mehr dazu in Zweitheizungsverbot für Großraum Graz (22.1.2017). Doch auch am Dienstag blieb die Feinstaubbelastung in weiten Teilen der Steiermark hoch - mehr dazu in Massive Feinstaubbelastung in der Steiermark (24.1.2017) und Feinstaubbelastung drückt auf die Gesundheit (25.1.2017).

Link: