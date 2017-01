Graz-Wahl: Vorgezogener Wahltag am Freitag

Am 5. Februar wählt Graz einen neuen Gemeinderat. Für all jene, die am Wahlsonntag verhindert sind, findet am Freitag ein vorgezogener Wahltag statt, bei dem man in ausgewählten Wahllokalen seine Stimme abgeben kann.

APA/Hans Klaus Techt

In 18 ausgewählten Wahllokalen in Graz kann am Freitag von 13.00 bis 20.00 Uhr unabhängig vom Wohnort vorzeitig die Stimme für die Gemeinderatswahl abgegeben werden. Der Zugang ist unbürokratisch gestaltet: Man muss ausschließlich einen amtlichen Lichtbildausweis vorweisen können. Zur vorgezogenen Stimmabgabe nicht berechtigt sind allerdings in Graz lebende Nicht-EU-Bürger und alle, die schon eine Wahlkarte beantragt haben.

Die Kuverts werden dann in versiegelten Behältern in einem Tresor in einem versperrten Raum eingelagert und laut Wahlreferent Wolfgang Schwartz mit besonderer Vorsicht behandelt: Bei ihnen handelt es sich um die üblichen blauen Wahlkuverts, die nicht verklebt werden und daher sogar leichter zu manipulieren wären als Briefwahlkarten.

Wahlkarten bis 1. Februar zu beantragen

Wer diese Chance nicht wahrnehmen kann und auch am Wahltag selbst verhindert ist, dem bleibt noch das Ausweichen auf die Briefwahl. Der Antrag muss bis 1. Februar gestellt sein, anschließend kann die Wahlkarte bis 3. Februar, 12.00 Uhr, in einer der Servicestellen des Magistrats abgeholt werden. Die Wahlkarte muss dann fristgerecht zur Auszählung am Wahlsonntag bis spätestens 16.00 Uhr bei der Stadtwahlbehörde oder den Sprengelwahlbehörden eingelangt sein - andernfalls wird sie für ungültig erklärt.

Gemeinderatswahl in Graz Bis zum 5. Februar werben die Parteien noch fleißig um Wähler, um ihre Ziele auch erreichen zu können.

Kaum Vorhersagen möglich

Am Wahltag selbst öffnen die ersten Lokale schon um 7.00 Uhr, Wahlschluss ist um 16.00 Uhr. Vorhersagbar ist eigentlich nur eines - dass kaum etwas vorhersagbar ist: Bei der letzten nationalen Wahl war Graz mehrheitlich grün, bei der Gemeinderatswahl teils KPÖ-tiefrot, teils schwarz, teils blau - mehr dazu in Wählerverhalten kaum vorhersagbar. Diese Karte veranschaulicht, wie die Grazer 2012 nach Wahlsprengeln gewählt hatten:

Für diese Karte gilt allerdings, dass die Sprengel für „besondere Wahlbehörden“ (fliegende Wahlbehörden etc.) und die Briefwahlstimmen nicht enthalten sind.

Wahlbeteiligung sank weiter

Die Wahlbeteiligung bei der Gemeinderatswahl 2012 ging im Vergleich zur letzten Wahl davor (2008) weiter zurück und lag nach Auszählung der Wahlkarten bei 55,47 Prozent - 2008 waren es 57,9 Prozent. Bei der Grazer Gemeinderatswahl am 5. Februar sind 222.856 Männer und Frauen wahlberechtigt - so viele wie noch nie - mehr dazu in Graz-Wahl: 222.856 Wahlberechtigte.

