Graz-Wahl: Nur eine „rote Ampel“ im Wahlkampf

Der Grazer Menschenrechtsbeirat hat am Donnerstag eine vorläufige positive Bilanz zur kommenden Gemeinderatswahl gezogen. Bei 160 mit Ampelfarben bewerteten Diskursen gab es demnach durchwegs Grün - nur einmal Rot für die FPÖ.

Bemerkenswert sei das „Fehlen von unverhältnismäßiger Aggression“ bisher gewesen, was in die auf Grün stehende Gesamtbewertung des Wahlkampfdiskurses eingeflossen sei, so das vorläufige Resümee des Menschenrechtsbeirates. Claudia Unger, auch Chefin des Afro-Asiatischen Instituts, hob hervor, dass es in den Diskursen „teils sehr konkrete Vorschläge schon für die nächste Legislaturperiode“ gebe - auch sehr innovativer Natur.

152 Ampeln auf Grün, sieben auf Gelb, eine auf Rot

„Es ist sehr erfreulich, dass wir so viele Ampeln auf Grün stellen konnten, das deutet auf fairen Wahlkampf hin. 152 stehen auf Grün, sieben auf Gelb, eine auf Rot“, so Unger. Für den gesamten Diskurs könne man also die Ampel auf Grün setzen, so Arbeitsgruppenleiter Klaus Starl.

Das Monitoring des Wahlkampfes ist eine Folge der Erklärung von Graz zur Menschenrechtsstadt im Jahr 2001. Mit der Durchführung ist der Menschenrechtsbeirat beauftragt. Neben direkten Aussagen - etwa in Medien oder Sozialen Netzwerken - kommt die Ampelbewertung auch bei Wahlprogrammen und Broschüren zum Einsatz.

Die einzige rote Ampel für die FPÖ resultierte aus einem Diskurs über muslimische Schüler und deren Herkunftssprache, der sich eigentlich an die Eltern gerichtet habe. „Das ist geeignet, zu spalten und Hass zu erzeugen“, sagte Starl. „Das sind Kinder, die sind klein, die haben sich das hier oder das dort nicht ausgesucht, da wird wie bei Dracula ein Kreuz vor die Nase gehalten. Da haben wir gesagt, nein, rote Ampel“, so Starl. Ansonsten seien Sachthemen auch von der FPÖ sehr konkret vorgebracht worden.

„Trennung in linke und rechte Positionen deutlich“

Das Thema „Arbeit“ war mit 39 Diskursen stark unter allen Aspekten vertreten - hier habe es ausschließlich 39 grüne Ampeln gegeben. In diesen Bereichen habe es laut Menschenrechtsbeirat tolle Vorschläge gegeben, wenngleich eine Trennung in linke und rechte Positionen der Parteien deutlich sei.

Erstaunlich einmütig seien dagegen die Positionen aller im Verkehr - auch hier gab es nur grüne Ampeln, wie auch bei den Diskursen um Alter, Pflege und Generationen sei es tatsächlich auch um kommunale Dimensionen gegangen, manchmal aber mit überschießenden Forderungen - alle Ampeln auf Grün.

„Eine Ausgrenzung, die es nicht geben darf“

Ampel-Gelb gab es laut Starl für die FPÖ u.a. in den Bereichen Migration und Integration, Wohnen, Sicherheit und Frieden, Armutsbekämpfung und -prävention, Glücksspiel. Dies u.a. deshalb, „weil ein Teil der Grazer Leistungen nicht bekommen soll. Da findet man ethnische Abgrenzungslinien, Stichwort Gemeindebau. Auf den Plakaten wird es plakativ, da wird es eine Ausgrenzung, die es nicht geben darf, wenn es nach den Menschenrechten geht“, sagte Starl.

Laut Unger habe es beim Diskurs Frauen und Geschlechtergerechtigkeit eine gelbe Ampel für die FPÖ gegeben, weil ein „Müttergehalt nur für österreichische Staatsbürgerinnen“ nicht zulässig sei. Im Diskurs Nicht-Diskriminierung lasse laut Starl das Programm der FPÖ darauf schließen, dass Herkunft und Nationalität wesentliche Kriterien für Erhalt von öffentlichen Leistungen seien.

Links: