Gefängnisse: Islamische Radikalisierung spürbar

Der Kampf gegen islamische Radikalisierung gewinnt in Österreich immer mehr an Gewicht. Auch in den Gefängnissen ist diese deutlich spürbar: Seit über einem Jahr setzt man in steirischen Haftanstalten Maßnahmen dagegen.

Die Gefahr der Radikalisierung in der Haft ist groß - das spürt man auch in der Justizanstalt Graz-Karlau, der größten Haftanstalt der Steiermark. Zwar sind nur drei Häftlinge wegen ihrer Mitgliedschaft an einer Terrororganisation inhaftiert, bis zu 15 weitere Insassen seien aber gefährdet, ebenfalls radikalisiert zu werden.

ORF.at/Patrick Wally

Vollzugsleiter Bernhard Rathmanner erklärt: „Wir finden immer wieder Insignien, Hinweise, wo wir entsprechend aufmerksam sind und die Insassen dann zu einem Gespräch holen - und wo wir natürlich auch die entsprechende Sorgfalt und Aufmerksamkeit ausüben, um die Insassen voneinander zu trennen bzw. wieder auf die Schiene zu bringen, von der wir glauben, dass sie hingehören.“

Wunsch nach mehr Seelsorgern

Seit einem Jahr holt sich die Justizanstalt Graz-Karlau regelmäßig auch Religionsexperten und Sozialarbeiter des Vereins „Derad“ ins Haus, die mit den Häftlingen sprechen; ergänzend dazu werden Werteschulungen angeboten.

Rathmanner würde sich aber auch mehr Seelsorger wünschen: „Wir haben derzeit einen Imam, der 14-tägig in die Anstalt kommt und das Freitagsgebet abhaltet, aber natürlich wären solche Ansprechpartner, die regelmäßig in der Justizanstalt wären, auch eine sinnvolle Ergänzung und wünschenswert.“

Personal gezielt geschult

Gezielt geschult wird in der Justizanstalt auch das Wachpersonal: „Wir haben derzeit zwei Bedienstete, die speziell geschult sind, die natürlich auch ständig im Kontakt mit den anderen Organisationen stehen - und es gibt regelmäßige Fortbildungsangebote, wo die Bediensteten geschult werden, natürlich auch die Symbolik des Korans zu verstehen und dementsprechend darauf zu reagieren.“ Wie gut diese Maßnahmen in den heimischen Justizanstalten gegriffen haben, soll demnächst eine detaillierte Studie aufzeigen.

