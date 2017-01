15 Jahre FH Joanneum-Medienausbildung

Seit 15 Jahren gibt es an der FH Joanneum in Graz Medienstudiengänge. Zum Jubiläum wurden am Freitag neue Master-Lehrgänge zu den Themen Bildmanagement und technische Dokumentation präsentiert.

Beide neuen Medien-Master-Lehrgänge sollen die Studierenden fit für die digitale Kommunikationswelt machen. Die Ausbildungen kosten mehrere tausend Euro pro Semester und sind post graduate, können also nur mit einem abgeschlossenen Studium oder mit ausreichend Berufserfahrung besucht werden.

Zwei neue Master-Lehrgänge

„Wir gehen mitten hinein in die Bilderwelten. Wir ordnen diese. Wir sehen uns an die Bedeutung von Infografiken, von Video bis hin zum klassischen Bild, das noch längst nicht ausgedient hat. Der andere neue Master-Lehrgang heißt technische Dokumentation: Wir wollen Technik verständlich machen bis hin zu wirklich verständlichen Gebrauchsanweisungen“, erklärt Heinz. M. Fischer, der Leiter des Medieninstituts an der FH Joanneum.

Bewerben kann man sich ab Februar, Start der neuen Lehrgänge ist heuer im Herbst. Dann werden insgesamt fünf Medienausbildungen an der FH angeboten, davon sind drei kostenpflichtige Lehrgänge und zwei Studienangebote, die aus öffentlichen Mitteln finanziert werden.

Noch immer weit mehr Bewerbungen als Plätze

Seit 2002 schlossen 325 Menschen ihre Medienausbildung an der FH Joanneum ab, man habe aber noch immer bis zu sechs Mal so viele Bewerber wie Plätze, sagt der Rektor der FH Joanneum, Karl-Peter Pfeiffer: „Der Studiengang hat sich vom klassischen Journalismus hin zu einem Studiengang mit modernen Medien, mit sozialen Medien entwickelt. Wir schauen in die Zukunft, bilden Absolventen aus für neue Sparten, die gute Berufsaussichten haben.“

Für Herbst 2018 ist bereits ein weiterer kostenpflichtiger Lehrgang geplant, der sich mit digitaler Medienkompetenz beschäftigen soll.

Link: