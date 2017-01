In einer Woche wählt Graz

In einer Woche, am 5. Februar, wählt Österreichs zweitgrößte Stadt Graz einen neuen Gemeinderat. Noch nie gab es mit 222.856 so viele Wahlberechtigte. Dem Votum stellen sich zehn Parteien.

Bei der Gemeinderats- und Bezirksratswahl in 17 Bezirken am 5. Februar werden mit 222.856 Grazern und Grazerinnen (2012: 209.895) so viele wie noch nie wahlberechtigt sein. Inkludiert sind 26.456 stimmberechtigte EU-Bürger mit Hauptwohnsitz in Graz.

Zehn Parteien stellen sich der Wahl

Dem Votum stellen sich zehn Parteien, neben den „Etablierten“ ÖVP, KPÖ, FPÖ, SPÖ und Grünen sowie den Piraten stehen bei der um ein Jahr vorverlegten Wahl neue Listen am Stimmzettel: NEOS, Liste „WIR“, Einsparkraftwerk und Liste Tatjana Petrovic.

Die Ausgangslage

Bei der Gemeinderatswahl im November 2012 erreichte die ÖVP mit Bürgermeister Siegfried Nagl mit einem Minus von 4,63 Prozentpunkten 33,74 Prozent (17 Mandate). Die KPÖ legte mit einem Plus von 8,68 Prozentpunkten auf 19,86 Prozent zu (10). Die SPÖ kam mit minus 4,43 Prozentpunkten auf 15,31 Prozent (7). Die FPÖ schaffte mit einem Zuwachs von 2,9 Prozentpunkten 13,75 Prozent (7). Die Grünen verloren 2,42 Prozentpunkte und kamen auf 12,14 Prozent (6). „Pirat“ Philip Pacanda zog mit 2,7 Prozent in den Gemeinderat ein (1). Die Wahlbeteiligung lag bei 55,47 Prozent (2008: 52,76 Prozent).

Zankapfel Murkraftwerk

Die Rathausparteien sind sich in ihren Bekenntnissen zu mehr Öffis, mehr Wohnbau und mehr Grünraum, mehr an Bildung und Forschung einig. Ein richtiger Zankapfel war - außer Budgetfragen, die letztlich zum Bruch der Kooperation zwischen ÖVP und SPÖ bzw. KPÖ führten - lediglich das Murkraftwerk. Sogar das von der FPÖ und deren Chef Mario Eustacchio sonst so gepflegte Asyl- und Ausländerthema schlug nur eher kleine Wellen - und das auch nur wegen der Razzia von starken Polizeieinheiten am Donnerstag in der Früh gegen mutmaßliche Islamisten in Graz und Wien.

Frage nach möglichen Koalitionen

Kooperationsspekulationen sind schwierig: Grün wird bei keiner Koalition mit Blau dabei sein, Nagls ÖVP wohl bei keiner mit der KPÖ. Die SPÖ könnte zwar grundsätzlich mit allen, hat aber seit Jahren nur Verluste, keine Zugewinne verbucht. Bei der FPÖ wird viel vom Wahlerfolg abhängen. In Graz herrscht Proporz, das heißt, ab einem prozentualen Anteil über etwa elf Prozent zieht eine Partei in die Stadtregierung ein. Wie viel ein Gemeinderatsmandat „kostet“, hängt natürlich auch von der Wahlbeteiligung ab, dürfte aber nach langjährigen Erfahrungen zwischen 2.000 und 2.200 liegen. Zu vergeben sind 48 Gemeinderatsmandate und sieben Stadtsenatssitze.

Mehr als vier Prozent bei vorgezogenem Wahltag

Am vorgezogenen Wahltag am Freitag haben exakt 9.698 Grazerinnen und Grazer ihre Stimme abgegeben. Dies entspricht 4,35 Prozent der 222.856 Wahlberechtigten. Damit stieg die Wahlbeteiligung im Vergleich zur letzten Gemeinderatswahl leicht - mehr dazu in Graz-Wahl: Bilanz vorgezogener Wahltag.

Wahl am 5. Februar zwischen 7.00 und 16.00 Uhr

Alle Wahlberechtigten konnten bzw. können am vorgezogenen Wahltag (27. Jänner) bzw. per Briefwahl, mit Wahlkarte oder klassisch in einem der 268 ordentlichen Wahllokale ihre Stimme abgeben. Hinzu kommen laut Wahlbehörde 25.364 Stimmberechtigte für die Migrantenbeiratswahl. Alle ordentlichen Wahllokale am 5. Februar werden von 7.00 Uhr bis 16.00 Uhr geöffnet haben.

Mit Wahlkarte kann man am 5. Februar in 27 Wahlkartenwahllokalen zur Urne schreiten. Wahlkarten im Briefwahl-Kuvert können in allen Sprengeln abgegeben werden.

